Amazon schmeißt Lego raus: Muttertags-Sets mit massivem Rabatt

Kinderspielzeug als Muttertagsgeschenk klingt erstmal ziemlich seltsam. Doch Lego ist schon lange kein Hersteller mehr, der nur Kinder im Auge hat. Genug Sets sind speziell für erwachsene Fans entwickelt und haben deshalb praktisch keinen Spielwert, aber sind als Dekoobjekt umso ausgeklügelter. Und das gilt auch für die noch junge Blumenserie „Botanical Collection“ aus der Icons Serie. Doch wir starten mit einem anderen floralen Set.

Lego 31207 Art Blumenkunst

Das Set mit der Nummer 31207 hat einige Vorteile gegenüber herkömmlichen Sets von Lego. So hast du nicht nur ein B-Modell, sondern sogar ein drittes Modell dabei. Modell meint in dem speziellen Fall aber nicht eine andere Form, sondern ein anderes Motiv beim Legen des Bildes. Dazu kommt, dass du vergleichsweise viele Steine fürs Geld bekommst. Fast 3.000 Stück sind es für unter 50 Euro.

Klar sind das vor allem sehr kleine 1×1-Plates und Fliesen, doch das garantiert auch, dass du immer wieder neue Motive legen kannst und deine Fantasie lange beschäftigt ist. Das Set gibt es jetzt für unter 48 Euro. Bei einem Listenpreis von knapp 70 Euro sparst du dir also 32 Prozent.

Lego 31207 Art Blumenkunst

Trockenblumengesteck

Das Lego 10314 Icons Trockenblumenegesteck mit gut 800 Teilen ist zwar eher herbstlich angehaucht, jedoch hat es dafür einige Kniffe zu bieten. Es ist nämlich teilbar. Und damit kannst du es nicht nur mit deiner Mutter gemeinsam basteln. Denn es ist auch so modular, dass du es auch an die Wand hängen kannst oder als Tischdekoration geteilt aufstellen kannst. Kaufst du mehrere der Sets, entstehen so auch größere Dekomöglichkeiten.

Das Set gibt es gerade mit satten 30 Prozent Rabatt und damit statt für 50, für knapp 35 Euro.

Lego 10314 Icons Trockenblumengesteck

Lego Icons 10311 Orchidee

Etwas heller und fröhlicher ist die Orchidee von Lego gestaltet. Sie kommt – und das ist nicht selbstverständlich – mit einem aus Bausteinen gebauten Topf. So ist sie komplett selbstständig aufzustellen, ohne dass du eine eigene Vase kaufen musst. Die gut 600 Teile bekommst du zurzeit für knapp 35 Euro und so sparst du 15 Euro gegenüber dem Listenpreis von knapp 50 Euro. Das macht einen respektablen Rabatt von 30 Prozent.

Lego 10311 Icons Orchidee

Wildblumenstrauß

Richtig bunt, fröhlich und sommerlich wird es mit dem Wildblumenstrauß von Lego. Hier bekommst du zwar kein gebasteltes Töpfchen dazu, aber dafür gut 900 Teile. Heraus kommen verschiedene Blumen, die du oder deine Mutter selbst in einer Vase anordnen und so des Öfteren auch das Erscheinungsbild wechseln können.

Das Set kostet zurzeit gut 40 Euro und bietet dir somit wieder einen Rabatt von 30 Prozent. Damit unterbietest du den Listenpreis von 60 um satte 18 Euro.