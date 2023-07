Amazon schmeißt gigantischen 4K-TV raus: So günstig war dieser 75-Zöller noch nie

Mit dem LG 4K-TV „75UR78006LK“ kannst du dein Lieblings-TV-Programm auf fast zwei Metern Bildschirmdiagonale schauen und damit im richtig großen Stil. Der Fernseher kann aber noch viel mehr, als einfach nur groß sein. Über seine smarte Oberfläche lassen sich etwa ohne ein Zusatzgerät deine favorisierten Streaming-Dienste abspielen. Und dank diverser Bildoptimierungs-Technologien sehen Videos noch besser aus. Das und mehr kann der LG-Fernseher.

Das bietet der 4K-TV von LG

Mit einem 190 Zentimeter großen 4K Ultra HD-Display und Direct-LED-Technologie bietet dieser Smart-TV atemberaubende Bilder in gestochen scharfer Qualität und in einer völlig neuen Brillanz. Dank Active HDR genießt du Filme und Fernsehen zudem mit einer lebendigen und detailreichen Bildwiedergabe. Cool ist außerdem: Durch 4K-Upscaling sehen auch ältere Inhalte mit niedriger Auflösung deutlich schärfer aus.

Der 4K-TV wird darüber hinaus von einem leistungsstarken α5 Gen6 4K AI-Prozessor angetrieben, der für eine herausragende Bild- und Tonqualität sorgt. Die AI Brightness Control optimiert zudem die Helligkeit des Bildschirms in Echtzeit. Auch Gamer kommen auf ihre Kosten, denn der UHD-Fernseher ist HGiG-kompatibel und bietet einen Game Optimizer (ALLM) für ein beeindruckendes Spielerlebnis.

Weiterhin ist der LG 4K-TV mit webOS 23 ausgestattet, das dank LG ThinQ AI und AI Concierge eine intuitive Bedienung ermöglicht. Nutze Google Assistant oder Amazon Alexa, um den Fernseher ganz bequem per Sprachbefehl zu steuern. Dank der Kompatibilität mit Amazon Echo, Google Home, Apple AirPlay 2 und HomeKit integriert sich der TV des Weiteren nahtlos in dein Smart-Home-System.

Preisverlauf und -vergleich im Überblick

Der aktuelle Preis des Fernsehers bei Amazon: 679 Euro. Schauen wir uns zur Einordnung den Preisvergleich an. Im Netz ist der 4K-TV von LG nirgendwo günstiger zu finden. Es handelt sich also um den derzeitigen Bestpreis. Wirft man zusätzlich einen Blick auf den Preisverlauf des Fernsehers (siehe unten), fällt auf: so günstig wie jetzt gab es den 4K-TV zuvor sogar noch nie. Jetzt ist also ein guter Zeitpunkt für einen Kauf. Wenn dir 75 Zoll doch zu groß sein sollten, kannst du den Fernseher auch mit einer 50-Zoll-Bildschirm zum Schnäppchenpreis abstauben. In dieser Größe kostet er bei Amazon nämlich nur 419,99 Euro. Die Lieferung ist übrigens in beiden Fällen kostenfrei.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt