Amazon schmeißt Bose raus: Die besten Kopfhörer des Jahres jetzt massiv reduziert

Als wir die Bose QuietComfort Earbuds II Ende Februar dieses Jahres in den Test schickten, waren unsere Erwartungen hoch. Schließlich ist es das Spitzenmodell der Premium-Marke und kostete zu dem Zeitpunkt rund 300 Euro. Und im Test zeigte sich: Wahnsinn! Im Bereich von In-Ear-Kopfhörern mit Bluetooth-Verbindung gibt es derzeit kein besseres Modell auf dem Markt. Sound und Geräuschunterdrückung, also das ANC, sind Weltklasse. Und auch der Tragekomfort ist hervorragend. Die Bose QuietComfort Earbuds II sitzen so leicht und angenehm in den Ohren, dass man sie schon fast vergisst. Doch der Preis war hoch. Jetzt aber reduziert Amazon die Kopfhörer massiv.

Amazon: Top-Kopfhörer von Bose fallen im Preis

Was ist das für ein Rabatt? Um 100 Euro ist der Preis für die Bose QuietComfort Earbuds II gefallen. Bei Amazon kosten die Kopfhörer jetzt nur 199 Euro. Lange dürfte der Preis nicht so bleiben und bereits morgen, nach dem Ende des Amazon Prime Day, wieder steigen. Und ja, rund 200 Euro sind immer noch eine Stange Geld. Doch derzeit bekommt man im Bereich von In-Ear-Kopfhörern mit Bluetooth kaum etwas Besseres. Doch Amazon schmeißt nicht nur die In-Ear-Kopfhörer zum Schnäppchen-Preis raus.

Wer Kopfhörer liebt, sie sich aber nicht in, sondern auf die Ohren setzen möchte, greift zu Over-Ear-Modellen. Bose hat mit den QuietComfort 45 eins Spitzenmodell im Repertoire. Und der Kopfhörer ist derzeit bei Amazon ebenfalls stark reduziert. So bekommst du die QuietComfort-Klassiker derzeit für nur schlappe 180 Euro kosten. Vor wenigen Tagen haben die Kopfhörer noch 60 Euro mehr gekostet.

Lautsprecher im Preis reduziert

Amazon hat am Prime Day aber nicht nur die Preise für Bose-Kopfhörer deutlich reduziert, sondern schmeißt auch einen beliebten Bluetooth-Lautsprecher der Premium-Audio-Marke raus. Im Angebot befindet und stark reduziert: der Bose SoundLink Flex. Amazon verlangt für das Klangwunder nur 110 Euro. Vor Kurzem wurden noch mindestens 30 Euro mehr fällig.

