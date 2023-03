Amazon schmeißt Bosch Professional für die Hälfte raus: So sparst du sogar doppelt

In der aktuell laufenden Amazon-Aktion wechseln die Preise immer mal wieder und es tun sich so ab und an neue Preis-Highlights auf. Dazu gibt es zurzeit eine Gutschein-Aktion obendrauf, die die schon sehr guten Angebote durch die Decke gehen lassen. So kann es aber auch sein, dass dieser Artikel sich immer wieder verändert. Ist das der Fall, sind die älteren Maschinen von Bosch Professional bei Amazon von neuen Schnäppchen abgelöst worden. Vier besonders günstige Geräte sind aktuell (Stand Donnerstag, 16:30 Uhr) um rund 50 Prozent rabattiert.

Bosch Professional Bohrhammer GBH 5-40 DCE für weniger als die Hälfte

Der dicke Bohrhammer GBH 5-40 DCE kostet fast 1.000 Euro Liste und ist damit für viele Privatnutzer völlig aus dem Rahmen gefallen. Doch jetzt tut sich eine Gelegenheit auf, sich die Profi-Maschine mit mehr als 50 Prozent Rabatt zu gönnen. Denn schon die aktuellen 49 Prozent Rabatt drücken den Preis auf verträglichere 480 Euro.

Dazu kannst du aber auch noch einen 10 Prozent Gutscheincode aktivieren. Damit rauscht der Preis noch einmal um fast 50 Euro in die Tiefe. So kommst du schon für gut 400 Euro an ein echtes Profi-Tool.

Stichsäge GST 18V-LI S inklusive zwei Akkus mit mehr als 40 Prozent Rabatt

Aus der Akku-Riege mit 18 Volt kommt die Bosch Professional GST 18V-LI S. Die Stichsäge kostet eigentlich über 530 Euro. Amazon rabattiert um 40 Prozent und bietet sie für 322 Euro an. Das beste jedoch ist, dass sie mit gleich zwei 4-Ah-Akkus zu dir kommt. Damit hast du einen guten Einstieg in das professionelle Akkusystem von Bosch. Dazu gibt es Sägeblätter und eine L-Boxx mit Einlage. Aufrüsten und schicke Werkzeug-Türme bauen, ist also ebenfalls kein Problem.

Auch hier kannst du den 10-Prozent-Gutschein einlösen. Damit drückst du den Preis auf unter 290 Euro. Damit landest du bei knapp 45 Prozent Rabatt.

Bosch Professional BITURBO Akku-Säbelsäge GSA 18V-28

Noch dickere Akkus und eine noch größere L-Boxx von Bosch bekommst du als Gimmicks zur Akku-Säbelsäge GSA 18V-28. Die Säge kostet eigentlich gut 850 Euro und gehört damit in die Liga des Bohrhammers in diesem Artikel. Doch mit 40 Prozent Rabatt kommst du auch hier in vernünftige Preisregionen. 513 Euro will Amazon für das Set. Nimmst du nun noch den 10-Prozent-Gutschein mit, werden daraus 462 Euro.

Flex GWS 19-125 CIE zum Schnäppchenpreis

Das Angebot mit dem kleinsten Preis verzichtet auf Akkus und somit geht dem Bosch Professional Winkelschleifer GWS 19-125 CIE für 125 mm Scheiben nie der Saft aus. Damit auch deinem Geldbeutel nicht direkt der Saft ausgeht, hat Amazon von den über 300 Euro Listenpreis ebenfalls 40 Prozent abgezogen. Damit ergibt sich ein Preis von fairen 188 Euro. Mit Rabatt-Code kommst du so auf unter 170 Euro. Dafür bekommst du eine Flex mit ein paar Extras. So verbaut Bosch einen Kick-Back-Stop und eine Drehzahlregelung ein.

Angebote wechseln unregelmäßig

Die Bosch-Professional-Angebote von Amazon wechseln unregelmäßig und so heißt es schnell sein. Es kann sein, dass sich die Preise im Portfolio wieder ändern und andere Geräte zum Zug kommen. Es lohnt sich also immer mal wieder auf die Übersichtseite der Angebote vorbeizuschauen. Die Gutscheine-Codes lassen sich in der Regel pro Bestellung nur auf eine Maschine anwenden. Willst du also mehr kaufen und gleichzeitig die maximalen Rabatte herausholen, solltest du nicht alles zusammen in den Warenkorb legen.

