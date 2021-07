Fire TV Stick 4K im Angebot: Amazon-Sale mit vielen Geräten

Der Amazon Fire TV Stick 4K kostet sonst 60 Euro, ist jetzt aber für unter 40 Euro zu haben. Ein gutes Schnäppchen also – das unter anderem von Saturn bereits gekontert wird. Günstigster Anbieter – mit 9 Cent unterhalb von Amazon – ist allerdings notebooksbilliger.de. Damit gibt es die 4K-Version zum gleichen Preis wie die nicht reduzierte Basis-Variante ohne 4K. Auch weitere Fire TV Sticks von Amazon sind im Angebot, darunter auch der 2020 vorgestellte Fire TV Stick lite, der auf 25 Euro fällt. Flaggschiff und bestes Gesamtangebot bleibt aber die 4K-Variante der Fire-TV-Stick-Reihe. Allerdings: Am Black Friday 2020 war der Stick sogar noch günstiger.

→ Amazon Fire TV Stick 4K — 39,99 Euro

→ Fire TV Stick lite — 24,99 Euro

→ Amazon Fire TV Cube — 79,99 Euro

Diese und weitere Angebote zu Alexa- und Fire-Hardware gibt es derzeit in den Wochen-Angeboten bei Amazon. Auch Tablets, Smartphones (etwa von OnePlus) oder Philips-Hue-Beleuchtung finden sich dort zu Schnäppchenpreisen.

Der Fire TV Stick mitsamt Sprachfernbedienung.

Rüste deinen Fernseher auf

Die HDMI-Stecker kannst du in deinen Fernseher einstecken und hast somit eine smarte Oberfläche, auf der du Apps installieren und über die du Streamingdienste – allen voran Amazon Prime Video – direkt auf deinem TV schauen kannst. Selbst wenn dein Fernseher schon ein Smart-TV ist, bringt der Amazon-Stick meist noch mehr Möglichkeiten mit sich.

Mit dabei ist außerdem die Alexa-Sprachfernbedienung. Sie kann den Stick einerseits direkt via Tasteneingabe steuern. Das kannst du zum Beispiel ein Video pausieren oder ein Lied überspringen. Andererseits kannst du über sie auch per Spracheingabe navigieren.

Fire TV Stick vs. Google Chromecast

Neben dem Fire TV Stick gibt’s das Prinzip auch von Google mit dem Chromecast. Auch das ist ein HDMI-Dongle, das in den Fernseher gesteckt wird und nun weitreichendere Möglichkeiten beschert. Komplett vergleichbar sind die beiden Geräte nicht. Der Amazon-Stick ist nahezu autark nutzbar, während der Chromecast eher die Verlängerung deiner Smartphones oder Tablets auf den Fernseher darstellt (zum vollständigen Vergleich).

Den Chromecast gibt es in der normalen Version im MediaMarkt-Gutscheinheft derzeit für 29 Euro. In der erneuerten Android-TV-Version – diese ist eher an den Fire-TV-Stick angelehnt – ist er aber noch deutlich teurer. Ebenfalls eine Alternative ist der Mi TV Stick von Xiaomi. Den gibt’s ab 40 Euro.