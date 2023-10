Amazon reduziert Lego-Technic-Set um 43 Prozent – Doch mein Tipp ist ein anderer

Lego Technic wird ziemlich konstant mit 20 bis 30 Prozent Rabatt am Markt eingepreist. Doch darüber werden die Angebote seltener. Amazon hat aber jetzt noch einmal an der Preisschraube gedreht. Speziell der 42129 Technic 4×4 Mercedes-Benz Zetros Offroad-Truck wird mit einem Abschlag von 43 Prozent an den Mann oder die Frau gebracht. Doch es gibt noch andere interessante Sets, die einen Blick wert sind und vor allem, die den Geldbeutel nicht nur prozentual, sondern auch tatsächlich mit günstigeren Preisen schonen. Und so kannst du dir für den Preis des Zetros die folgenden drei Sets kaufen und hast noch Geld übrig. Und das, obwohl die drei Sets Bauspaß, Bespielbarkeit, Vitrinen-Effekt und mehr Einzelteile bieten.

Besser als der Zetros: Günstige Lego Technic Sets im Angebot

Wir starten mit einem tollen Set für Kinder und Erwachsene. Denn mit dem Lego Technic 42111 Technic Dom’s Dodge Charger können nicht nur die Kleinen spielen, auch die Großen sind mit der Optik im Regal sicher zufrieden. Du kannst das Set entweder einfach so in die Vitrine stellen oder aufgebockt, um die ikonische Wheelie-Szene des Films nachzustellen. Die gut 1.000 Teile gibt es mit satten 35 Prozent Rabatt und somit für 78 Euro.

Mehr Teile zum günstigeren Preis gibt es beim 42158 Technic NASA Mars-Rover Perserverance. Der etwas fragil wirkende Mars-Roboter kommt mit tollen Reifen und einigen echten Technic-Funktionen zu dir. Und das nicht mehr für fast 100, sondern für jetzt faire 65 Euro. Damit hat Amazon 32 Prozent vom ursprünglichen Preis abgezogen.

Lego Technic 42158 – NASA Mars Rover Perseverance – Ambiente – Spielen

Noch kleiner und damit auch günstiger geht es mit dem 42135 Technic Monster Jam EL Toro Loco. Amazon bietet den Rückzieh-Monster-Truck zurzeit für 13,50 Euro an und damit um 32 Prozent reduziert. Dafür bekommst du ein hervorragend zu bespielendes Set, das auch noch ein B-Modell bietet und damit zweimal Bauspaß verspricht.

Control+-Modell günstiger: Lego Zetros mit 43 Prozent Rabatt

Von den original verlangten 330 Euro für den Lego Zetros bleiben aktuell noch 189 Euro übrig. Nach der teils harschen Kritik dürfte es sich damit nun in dem Preisbereich bewegen, den die Kritiker für die gebotene Leistung fordern. Du bekommst dafür 2.110 Teile, eine Differenzialsperre, gefederte Achsen und einen kräftigen Steigungswinkel. Eine ganze Reihe von Motoren treiben den Mercedes-Truck an. Denk dabei daran, dass du bei solchen Control+-Modellen immer ein Smartphone benötigst, um es bespielen zu können.

So sieht das Lego-Technic-Modell 42129 aufgebaut aus.

Beim reinen Geldwert überbietet Amazon beim Lego Technic 42146 Liebherr LR 13000 das Angebot des Mercedes noch. Denn hier sparst du dir fast 200 Euro. Das sind jedoch lediglich 29 Prozent Rabatt. Daran erkennt man schon, dass man sich in einem ganz anderen Preisumfeld bewegt.

Der Kran kostet seit seiner Vorstellung dieses Jahr einen Listenpreis von satten 680 Euro und kommt jetzt auf knapp 484 Euro. Dafür bekommst du knapp 3.000 Teile, zwei Smart-Hubs und sechs Motoren.

Lego Technic 42146 – Liebherr LR 13000 – Ambiente – Seite