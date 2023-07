Amazon reduziert Bosch Professional drastisch: Über 50 Prozent Rabatt sind drin

Bosch Professional genießt nicht nur unter Hobbyhandwerkern einen guten Ruf. Auch Profis setzen auf das „Blaue Bosch“. Für den Otto Normalverbraucher würden auch die grünen Serien in der Regel locker reichen. Doch warum auf das Extra an Qualität, Präzision und Robustheit verzichten, wenn die Profi-Tools in einer Aktion so günstig sind wie die grünen Linien?

Bosch Professional Akku Kreissäge GKS 12V-26

Das erste Angebot bietet direkt zwei Vorteile. Die Bosch Professional Akku Kreissäge GKS 12V-26 ist nämlich nicht nur um 50 Prozent rabattiert, sondern ein guter Einstieg in das kompakte 12-V-System. Die handliche Säge kommt zum Preis von gut 170 statt über 300 Euro mit gleich zwei Akkus und der Ladestation zu dir. Dazu bekommst du eine L-Boxx in der 136er-Größe. Damit sparst du dir fast 50 Prozent vom Ursprungspreis und kannst dir ab jetzt nur noch Maschinen aus dem System kaufen, ohne die teuren Akkus mitkaufen zu müssen. Damit erweiterst du dein Portfolio viel günstiger als zum Beispiel bei netzbetriebenen Geräten.

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-45

Der zweite 50-Prozent-Deal der aktuellen Aktion beheimatet eine Maschine, die ebenfalls in keinem Haushalt fehlen darf. Der Akku-Schlagbohrschrauber ist sozusagen die Grundausstattung einer jeden kleinen oder großen Werkstatt. Das Angebot hat jedoch eine kleine Tücke: Der Akku-Schlagbohrschrauber kommt ohne Akkus und L-Boxx zu dir.

Bosch Professional GSB 18V 45

Dafür bekommst du 45 Nm Drehmoment und 13mm-Bohrfutteraufnahme. Wenn du also sowieso das 18V-System von Bosch besitzt oder vorhast, dich für dieses System zu entscheiden, kannst du hier kräftig sparen. Denn Amazon gibt dir auf den GSB 18V-45 satte 55 Prozent Rabatt und verlangt so unter 105 Euro.

Bosch Professional Säbelsäge: Der Dauerbrenner bei den Werkzeug-Deals

Beim dritten von uns herausgefilterten Deal kannst du dir ebenfalls über die Hälfte an Rabatt sichern. Hier handelt es sich um die Säbelsäge GSA 1100 E von Bosch Professional. Dazu gibt es je ein Sägeblatt für Holz und Metall und so kann es ohne große Umschweife direkt losgehen. Machst du Pause, hängst du die Säge mit dem integrierten Haken einfach an deiner Baustelle auf und ist die Arbeit getan, wandert sie in den mitgelieferten Koffer. Eine L-Boxx für deinen Werkzeugturm gibt es nicht dazu, dafür ist der Preis ein echtes Schnäppchen. Amazon verlangt keine 115 Euro von dir, womit der Preis mehr als halbiert ist.

Bosch Professional Säbelsäge GSA 1100 E

Paneelsäge GCM 8 SJL

Du willst einen neuen Holzboden verlegen, Bretter oder Kanthölzer auf Gehrung sägen oder einfach nur Abschussleisten sauber einpassen? Dann ist der nächste Deal von Amazon für dich das richtige. Denn mit der Paneelsäge GCM 8 SJL bekommst du eine Tischsäge für präzise Schnitte, auch wenn die Bretter etwas breiter sind oder der Winkel kompliziert ist. Mit fast 18 Kilogramm und 1.600 Watt ist sie ein echter Brummer. Sie kostet aktuell knapp 340 Euro. Das sind 49 Prozent Abschlag zum Listenpreis.

Bosch Professional Paneelsäge GCM 8 SJL

Stichsäge GST 150 CE

Eine Stichsäge sollte in keinem Haushalt fehlen und so bietet sich gerade die Möglichkeit direkt mit einem quasi-professionellen Tool zu starten. Denn Amazon reduziert die Bosch Professional Stichsäge GST 150 CE um satte 49 Prozent und damit auf unter 150 Euro. Du bekommst dafür die Säge inklusive eines Koffers, einem Sägeblatt, dem Anschluss für eine Absaugung sowie eine Abdeckhaube und Spanreißschutz. Mit dem Blatt kannst du Weichholz und Spanplatten schneiden. Für Metall oder Harthölzer solltest du andere Sägeblätter dazukaufen. Achte dabei auf die SDS-Markierung und die Eignung für T-Schaft-Sägen.

Angebote wechseln unregelmäßig

Die Bosch-Professional-Angebote von Amazon wechseln unregelmäßig und so heißt es: schnell sein. Es kann sein, dass sich die Preise im Portfolio wieder ändern und andere Geräte zum Zug kommen. Es lohnt sich also immer mal wieder auf die Übersichtseite der Angebote vorbeizuschauen.

