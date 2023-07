Amazon räumt Regale leer: Bosch Professional für weniger als die Hälfte

Amazon verkauft schon lange auch Werkzeuge und Maschinen. Mit dabei sind aber nicht nur haushaltsübliche Marken und Produkte, sondern auch professionelle Schrauber, Flexen oder Sägen, mit und ohne Akku. Jetzt gibt es drei solche Profi-Maschinen aus der Bosch Professional Reihe zu gewaltig reduzierten Preisen. Amazon streicht dabei mehr als die Hälfte vom UVP und du landest somit bei echten Schnäppchen für deine Werkstatt.

Akkuflex zum halben Preis bei Amazon

Trennen, Schleifen oder Schrubben: Eine Flex, oder auch Winkelschleifer, ist vielseitig einsetzbar und bei Metallarbeiten das Tool der Wahl. Der Akkubetrieb des Bosch Professional GWS 18-125 V-LI bringt dir dazu noch mehr Flexibilität. Kein störendes Kabel hängt dir so im Weg herum und auch die Suche nach einer Steckdose in der Nähe fällt weg.

Beim Angebot solltest du aber zumindest schon einen Akku der Bosch Professional Reihe besitzen. Denn hier gibt es nur die Maschine selbst und eine passende L-Boxx. Auf Akkus und Ladegerät musst du verzichten. Damit ist das Flex-Angebot jedoch ideal für Menschen, die schon im Bosch-System stecken und schon eine Grundausstattung an Akkus und Ladegeräten besitzen. Die Akkuflex Bosch GWS 18-125 V-LI gibt es bei Amazon gerade mit 52 Prozent Rabatt und damit für schlanke 119 Euro.

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-55

Der zweite 50-Prozent-Deal der aktuellen Aktion beheimatet eine Maschine, die in keinem Haushalt fehlen darf. Der Akku-Schlagbohrschrauber ist sozusagen die Grundausstattung einer jeden kleinen oder großen Werkstatt. Das Angebot hat jedoch eine kleine Tücke: Der Akku-Schlagbohrschrauber kommt ohne Akkus, aber zumindest mit L-Boxx zu dir.

Dafür bekommst du 55 Nm Drehmoment und 13mm-Bohrfutteraufnahme für das Geld der schwächeren Ausführungen von Bosch Professional. Wenn du also sowieso das 18V-System von Bosch besitzt oder vorhast, dich für dieses System zu entscheiden, kannst du hier kräftig sparen. Denn Amazon gibt dir auf den GSB 18V-55 satte 55 Prozent Rabatt und verlangt so unter 103 Euro.

Säbelsäge GSA 1100 E mit fast 50 Prozent Rabatt

Beim dritten Deal des Tages kannst du dir ebenfalls über 50 Prozent Rabatt sichern. Hier handelt es sich um die Säbelsäge GSA 1100 E von Bosch Professional. Sie kommt ohne Akkus zu dir, braucht aber auch keine, da sie kabelgebunden ist.

Dazu gibt es je ein Sägeblatt für Holz und Metall und so kann es ohne große Umschweife direkt losgehen. Machst du Pause, hängst du die Säge mit dem integrierten Haken einfach an deiner Baustelle auf und ist die Arbeit getan, wandert sie in den mitgelieferten Koffer. Eine L-Boxx für deinen Werkzeugturm gibt es nicht dazu, dafür ist der Preis ein echtes Schnäppchen. Amazon verlangt keine 115 Euro von dir, womit der Preis mehr als halbiert ist.

Bosch Professional Säbelsäge GSA 1100 E

Angebote wechseln unregelmäßig

Die Bosch-Professional-Angebote von Amazon wechseln unregelmäßig und so heißt es schnell sein. Es kann sein, dass sich die Preise im Portfolio wieder ändern und andere Geräte zum Zug kommen. Es lohnt sich also immer mal wieder auf die Übersichtseite der Angebote vorbeizuschauen.

