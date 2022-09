Amazon räumt Lego-Regale: Mit diesem Trick bekommst du über 40 Prozent Rabatt auf Technic

Lego Technic steht des Öfteren in der Kritik, zu teuer geworden zu sein. Häufig wird der Preis aber durch heftige Rabatte der Online-Händler relativiert. Und so werden aus guten Sets mit hohem Preis auch schnell mal Schnäppchen. Amazon spielt bei den Rabattschlachten eine gewichtige Rolle. Und jetzt kannst du noch eine weitere Amazon-Aktion mit ohnehin schon derben Rabatten verbinden und kommst so auf teils fast 50 Prozent Nachlass. Doch wie funktioniert das?

Lego Technic 2022 im Überblick: Diese Sets gibt es schon mit Rabatt

Diese drei Lego Technic Sets sind einen Blick wert

Aus der 2022er-Kollektion kommt der Lego 42139 Technic Geländefahrzeug ATV Offroader. Das Gefährt kommt bei Amazon auf satte 38 Prozent Rabatt und ist damit der Schnäppchen-King. Das Gesamtpaket ist eines der besten Sets zurzeit. Für etwas über 50 Euro gibt es hier viel Technic-Funktionen und ein klassisches Set zum relativ günstigen Preis. Verbaut sind nämlich nicht nur ein mitlaufender Motor samt Getriebe, sondern auch eine Seilwinde, gleich sechs Federn und mehrere Differenziale.

Sie gehört wohl nicht zu den Lieblingen der Technic-Welt, jedoch ist sie ein solides Vitrinenmodell. Die 42107 Ducati bringt einige rote Paneele, eine tolle Gabel und einen mitlaufenden V4-Motor mit. Doch das Beste ist, dass sie schon jetzt ganze 36 Prozent im Preis gesenkt ist und für 45 Euro verfügbar ist. Noch etwas mehr ist hier auch drin, wenn du den Zusatzrabatt nutzt, den wir dir weiter unten erklären.

Auch im Lego Technic Jahr 2022 gibt es wieder ein App-gesteuertes Fahrzeug in der 100-Euro-Klasse. Wie schon der Buggy im Jahr 2021 setzt Lego hier auf Offroad-Einsätze. Doch diesmal gibt es keine tollen Gummireifen, sondern einen Kettenantrieb. Der hat den Vorteil, dass man eine Lenkung über die beiden Antriebsmotoren realisieren kann. Das Besondere am Transformationsfahrzeug 42140 ist jedoch, dass es gegen eine Wand gefahren, mit Absicht umkippt und dann ein anderes Chassis zum Vorschein kommt. Dahinter steckt ein Kippmechanismus, der immer das obenliegende Chassis anhebt. Das mit 772 Teilen recht kleine Set kostete zum Start satte 130 Euro, wurde dann noch einmal auf 150 Euro erhöht und ist jetzt für knapp 100 Euro im Angebot. Das macht mit dem neuen UVP eine Rabattierung um 33 Prozent.

Diese Sets werden mit einem Trick erst attraktiv

Neben den großen Reduzierungen der eher kleinen Sets, gibt es bei den großen Modellen die Standard-Rabatte der Technic-Welt. Doch auch die können mit dem Gutschein-Code-Trick, den wir weiter unten beschreiben, interessant werden. Diese vier Sets aus dem Jahr 2022 bekommst du mit Rabatten von 24 bis 29 Prozent:

Versteckter Gutschein: So kommst du an den Zusatzrabatt

Die Rabatte der Lego Technic Sets bei Amazon können mit einer Aktion, die der Versandhändler gerade anbietet, noch mal kräftig aufgebohrt werden: Bestellst du die Sets per Amazon-App, wird dir ein Aktionsgutschein gutgeschrieben – allerdings nur, wenn du die App als neuer Nutzer betrittst und dich erstmalig anmeldest. Damit verbilligen sich die Produkte noch einmal. Der Gutschein hat eine feste Höhe von 15 Euro und gilt nur einmal. Klar, dass damit die größten Rabatte bei eher niedrigen Preisen realisiert werden können. Der Mindestbestellwert liegt dabei bei 30 Euro und die Aktion gilt noch bis zum 31. Dezember.

15-Euro-Gutschein für die Neu-Nutzung der Amazon-App.

Dieser etwas versteckte Gutschein soll allerdings nur für die ersten 10.000 Nutzer gelten und außerdem nur für die, die die Amazon-App erstmalig nutzen. Also eine reine Aktion, um die Nutzer in die App zu locken. Allerdings ist der Rabatt dann schon lohnenswert.