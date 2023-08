Amazon räumt die Lager: Dieses starke E-Bike gibt’s jetzt für unter 750 Euro

Bist du auf der Suche nach einem hochwertigen E-Bike zum verhältnismäßig kleinen Preis? Dann gibt’s bei Amazon jetzt den perfekten Deal für dich! Von einer 100 km Reichweite, über eine 21-Gang-Schaltung bis hin zu zahlreichen Sicherheitsfunktionen wird dir hier ein tolles Elektro-Rad geboten. Und das Beste: Aktuell streicht Amazon bei dem Telefunken E-Bike satte 15 Prozent vom zuletzt günstigsten Preis. Dadurch stehen nur noch 749,99 Euro auf der Rechnung.

Für die Stadt & für Ausflüge: 250 Watt E-Bike mit 100 km Reichweite

Doch was wird dir für den Angebotspreis von 749,99 Euro überhaupt alles geboten? Bei dem E-Bike von Telefunken handelt es sich um ein sogenanntes Trekkingrad mit 28 Zoll Reifen. Das Rad ist also nicht nur für den Alltag in der Stadt, sondern auch für längere Strecken über unebenes Terrain geeignet. Dafür setzt Telefunken auf einen starken Akku, welcher dich bis zu 100 km weit bringen soll, während die Vollfederung für ein stets angenehmes Fahrgefühl sorgt. Gleichzeitig liefert dir der verbaute 250-Watt-Motor Geschwindigkeiten von maximal 25 km/h.

Selbstverständlich musst du bei dem E-Bike aber auch selbst in die Pedale treten. Dafür steht dir eine Shimano Kettenschaltung mit 21 Gängen zur Verfügung. Du kommst also mit und ohne eingeschaltete Fahrunterstützung gut ans Ziel. Für die nötige Sicherheit ist ebenfalls gesorgt: Promax V-Bremsen vorne und hinten, LED-Scheinwerfer, ein LED-Gepäckträgerrücklicht sowie Reflexstreifen an den Reifen erfüllen die wichtigsten Sicherheitsstandards.

Für einen hohen Komfort sorgt außerdem der niedrige Einsteig, wodurch das E-Bike etwa ebenso für ältere Menschen optimal geeignet ist. Ein weiterer Vorteil ist der verbaute Gepäckträger. In diesem befindet sich übrigens auch der Akku, welchen du zur Sicherheit oder zum Laden kinderleicht entnehmen kannst. Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket vom LED-Display am Lenker. Dieses zeigt dir während der Fahrt stets alle wichtigen Informationen an und lässt dich ruckzuck zwischen den Unterstützungsstufen wechseln.

Preis-Check: So gut ist der Amazon-Deal

Insgesamt bekommst du mit dem E-Bike von Telefunken also ein äußerst hochwertiges Gerät. Doch wie steht es um das Preisschild? Statt des UVPs von 884,99 Euro zahlst du bei Amazon aktuell nur noch 749,99 Euro für das elektronische Fahrrad. Ein toller Deal, der im Netz aktuell von keinem anderen Anbieter unterboten werden kann. Doch nicht nur das: Generell gab es das E-Bike zuvor noch nie günstiger!