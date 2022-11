Amazon räumt das Lager leer: Lego Technic mit 40 Prozent Rabatt

Die neuen Amazon-Angebote für Lego Technic sind vorwiegend für Erwachsene interessant. Denn nur ein Set reißt die 100 Euro und ist eher zum Spielen als zum Ausstellen gedacht. Doch das ist keine schlechte Nachricht. Denn die dicken Technic-Sets, die zurzeit rausgeworfen werden, bieten zum Teil mehr als 100 Euro Preisnachlass, obwohl die Rabatte nicht völlig durch die Decke fliegen. In Richtung Weihnachten ist aber der eine oder andere Tipp dabei.

Lego Technic im Angebot: 150 Euro Ersparnis

Wir starten mit einem Set, dass aus diesem Jahr stammt und damit nicht zum alten Eisen gehört, der sonst oft mit starken Rabatten angeboten wird. Schon zur Vorstellung fragten wir uns: Ist das die nächste Ferrari-Pleite? Der Ferrari Daytone SP3 ist das aktuelle 1:8-Automodell aus der absoluten Premium-Klasse von Lego. Damit hängt an ihm in der Regel ein derbes Preisschild von 450 Euro. Amazon schneidet mal eben knapp 150 Euro ab und bietet ihn für 304 Euro an.

Damit ist die Set-Nummer 42143 um mehr als 30 Prozent rabattiert. Dafür bekommst du 3.778 Teile, einen mitlaufenden Motor, Lenkung, Federung, ein schaltbares Getriebe und eine satte Federung. Als Schmankerl legt Lego einige Prints dazu und so kommt auch beim Bau ein edles Feeling auf.

Mercedes Benz Zetros: 100 Prozent Steigung und 33 Prozent Rabatt

Das nächstgünstigere Modell im Angebot ist der 4×4 Mercedes-Benz Zetros. Der Nachbau von Lego mit der Nummer 42129 kostet statt 330 jetzt 222 Euro. Das sind satte 33 Prozent Rabatt. Und dafür bekommst du ein motorisiertes Technic-Set, das aus eigener Kraft bis zu 100 Prozent Steigung hochfahren kann. Dazu bekommst du mehr als 2.100 Teile und steuerst das Vehikel über die Control+-App.

80 Euro sparst du dir beim diesjährigen Motorrad-Modell BMW M 1000 RR mit der Setnummer 42130. Die BMW besteht aus knapp 2.000 Teile und ist in der Realität wuchtiger, als sie auf Bildern erscheint. Der Maßstab 1:5 zeigt schon die riesigen Ausmaße des Motorrads. Darin befindet sich ein schaltbares Getriebe und ein mitlaufender Motor. Dazu gibt es einen herkömmlichen Sockel und einen in Racing-Optik. So kannst du dir das Ausstellungsstück drapieren, wie du es gern hättest. Das Set kostet schlussendlich noch knapp 170 Euro.

Lego Technic 2022: BMW M 1000 RR

Ein deutlich kleineres Motorrad-Set ist jenes zur Ducati Panigale (42107). Das gibt es für unter 50 Euro im Angebot, was es grundsätzlich attraktiv macht. Zuletzt haben wir es aber auch schon mal zu Preisen in Richtung der 40-Euro-Marke gesehen.

Kritisiert und hart rabattiert

Viel Hohn und Spott gab es für den 2021er-Versuch Legos einen Ferrari in der Technic-Welt anzubieten. Der Lego 42125 Technic Ferrari 488 GTE „AF Corse #51“ Supersportwagen für anfangs 180 Euro (mittlerweile ist der UVP bei 200 Euro) wird vorwiegend für seine maue Konstruktion, das Design und wegen des Verzichts von Technik-Funktionen kritisiert. Das dürfte einer der Gründe sein, warum unter anderem Amazon ihn jetzt wieder heftig rabattiert. Aktuell bekommst du ihn mit 40 Prozent Rabatt für unter 120 Euro. Und bei diesem Preispunkt kann man schon eher über die Schwächen hinwegsehen und sich über die vielen schwarzen und roten Teile freuen.

Schlussendlich gibt es das wohl kindgerechteste Set in der Auflistung. Das App-gesteuertes Transformationsfahrzeug mit der Nummer 42140 kostet statt 150 nun 100 Euro und kommt so auf einen Rabatt von 33 Prozent. Dafür bekommst du wieder eine Motorisierung und die Control+Steuerung über dein Smartphone oder Tablet. Das Besondere an diesem Renner ist, dass er an Wänden hochfahren kann und sich beim anschließenden Umkippen transformiert. Dann kommt entweder der waschechte Racer oder eine Pistenraupe zum Vorschein.