Amazon räumt das Lager leer: Bosch Professional Maschinen über die Hälfte reduziert

Bosch Professional genießt nicht nur unter Hobbyhandwerkern einen guten Ruf. Auch Profis setzen auf das Blaue Bosch. Für den Otto Normalverbraucher würden auch die grünen Serien in der Regel locker reichen – oder auch die günstigen Discounter-Werkzeuge. Doch warum auf das Extra an Qualität, Präzision und Robustheit verzichten, wenn die Profi-Tools in einer Aktion so günstig sind wie die grünen Linien?

Bosch Professionell mit über 50 Prozent Rabatt

In der aktuell laufenden Amazon-Aktion (täglich wechselnde Deals, bis 5. Februar) wechseln die Preise immer mal wieder und es tun sich so ab und an neue Preis-Highlights auf. Zwei besonders günstige Geräte sind aktuell mit über 50 Prozent rabattiert. Und das wird vor allem diejenigen interessieren, die viel mit Holz arbeiten.

Los geht es mit einem Exzenterschleifer. Der GET 75-150 spielt in der internen Rangliste bei Bosch ganz oben mit. Mit einem 150mm-Schleifteller und Staubsaugeranschluss kannst du mit ihm auch großflächig Material abtragen. Mit knapp über 300 Euro ist er um 51 Prozent rabattiert. Noch etwas besser wird das Angebot, da die L-Boxx von Bosch schon mit drin ist. Sie kostet direkt bei Bosch allein schon knapp 55 Euro ohne Mehrwertsteuer.

Bosch Professional Exzenterschleifer GET 75-150

Neben dem Kabel-Schleifer, gibt es aber auch ein praktisches Akku-Tool im Angebot. Ebenfalls perfekt für Holzarbeiten geeignet, kannst du dir bei der Kantenfräse GKF 12V-8 satte 54 Prozent sparen. Für 108 statt 235 Euro gibt es aber kein Zubehör dazu. Vor allem musst du noch ein wenig Geld für Akkus einrechnen. Denn das Angebot gilt für das Gerät solo ohne Energiespeicher. Um dein bestehendes 12-V-System um ein praktisches und jetzt günstiges Werkzeug zu erweitern, eignet sich das Amazon-Angebot hervorragend.

Die andere Möglichkeit: Du kombinierst das Angebot mit dem Angebot zum Akkuschrauber Bosch Professional GSR 12V-35 FC. Hier bekommst du einen kompakten Akkuschrauber inklusive Zubehör, Koffer und zwei Akkus für 208 Euro. Hier sparst du dir rund 22 Prozent.

Angebote wechseln täglich

Die Bosch-Professional-Angebote von Amazon wechseln täglich und so heißt es schnell sein. Um Mitternacht ändern sich die Preise im Portfolio wieder und es kommen andere Geräte zum Zug. Es lohnt sich also immer mal wieder auf die Übersichtseite des Angebots vorbeizuschauen. Insgesamt soll die Aktion noch bis zum 5. Februar gehen.