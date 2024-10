Amazon-Produkte im Prime Day Knaller: Echo, Tablets und mehr bis zu 65 % reduziert

Was hier im Gegensatz zu den meisten anderen Angeboten richtig gut ist: Du benötigst keine Amazon Prime Mitgliedschaft, um zuzuschlagen. Stattdessen kann sich jeder die Deals sichern. Und hier ist für viele etwas dabei. Mit dem Fire TV Stick machst du deinen Fernseher smart und mit der Fire TV Soundbar verbesserst du zusätzlich den Klang. Die smarten Speaker Echo Dot und Echo Spot hören auf deine Stimme. Und an das Fire HD 10-Tablet kommst du jetzt bereits für unter 80 Euro.

Echo Dot, Echo Spot und Echo Show im Angebot

Am heutigen Prime Day gibt’s den Smart Speaker Echo Dot 5 mit starkem Rabatt. 65 Prozent streicht der Onlinegigant vom UVP. Dadurch stehen am Ende nur noch 22,99 Euro statt 64,99 Euro auf dem Kassenzettel. Hiermit spielst du deine Lieblingsmusik, Podcasts und Co. mit klangvollem Sound ab und hast immer einen persönlichen Sprachassistenten zur Seite. Frag einfach nach dem Wetter, einem Rezept oder lass ein Produkt auf deine Einkaufsliste notieren.

Noch mehr bietet der neue Amazon Echo Spot. Denn hier ist zusätzlich ein Display verbaut, das dir unter anderem die Uhrzeit, das Wetter oder das aktuell laufende Musikstück anzeigen kann. Die Sprachassistentin Alexa ist hier ebenfalls integriert. Dank 37 Prozent Rabatt möchte Amazon jetzt nur noch 59,99 Euro für den smarten Lautsprecher, der sich auch hervorragend als Wecker eignet.

Ein deutlich größeres Display bietet aber das smarte Display Echo Show 8. Das eignet sich neben den bereits genannten Funktionen der anderen beiden Echo-Geräte auch perfekt als Smart Home Zentrale, digitaler Bilderrahmen oder für Videocalls. Amazon reduziert es gerade um 41 Prozent und verlangt somit nur noch 99,99 Euro statt rund 170 Euro dafür.

Fire Tablet schon vor dem Prime Day für unter 80 Euro

Richtig stark ist außerdem das Angebot zum Fire HD 10-Tablet. Denn das gibt’s gerade für weniger als den halben Preis bei Amazon. So zahlst du nur noch 79,99 Euro statt einst über 160 Euro (UVP) für das Tablet mit 10,1 Zoll Full-HD-Display. Generell eignet sich das Tablet sehr gut zum Streamen oder für kleinere Games. Du kannst es aber natürlich auch für eine Recherche für den nächsten Urlaub oder andere Aktivitäten nutzen. Zu dem Preis bekommst du das Tablet mit 3 GB RAM und 32 GB Speicherplatz.

Möchtest du mehr Speicher, musst du einen Aufpreis zahlen. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch: Hierbei handelt es sich um das Modell „mit Werbung“. Hier können dir daher Werbeanzeigen auf dem Sperrbildschirm oder im Ruhemodus angezeigt werden. Gegen einen Aufpreis entfernst du die Werbung jedoch – das geht übrigens auch noch, nachdem du das Tablet gekauft hast.

Soundbar und Fire TV-Stick günstig bei Amazon

Darüber hinaus deutlich heruntergesetzt ist der Amazon Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung. Statt knapp 45 Euro (UVP) zahlst du jetzt dank 56 Prozent Rabatt nur noch 19,99 Euro für den praktischen Streaming-Stick. Hiermit streamst du in Full HD deine Lieblings-Sendungen und –Filme auf deinen Fernseher und startest sie auf Wunsch bequem per Spracheingabe. Aber aufgepasst: Pro Kunde kann man nur zweimal zuschlagen.

Ziemlich neu im Sortiment ist zudem die Amazon Fire TV Soundbar, die den Klang deines Fernsehers deutlich verbessern soll. Statt regulär fast 140 Euro kostet sie dich jetzt nur noch 109,99 Euro. Die TV-Lautsprecherleiste soll einerseits mehr Bass erzeugen können, aber auch Stimmen und Details werden klar wiedergegeben. Ferner unterstützt sie Dolby Audio für einen noch besseren Klang. Praktisch: Sie lässt sich auch als Bluetooth-Lautsprecher im Wohnzimmer nutzen. Deine Lieblings-Playlists spielst du dabei direkt vom Handy oder Tablet ab.

Wenn du die besten Schnäppchen am Prime Day heute und morgen nicht verpassen möchtest, solltest du auf jeden Fall bei uns vorbeischauen. Auf unserer Deal-Übersichtsseite findest du täglich die besten Angebote – auch über die Prime Deal Days hinaus.