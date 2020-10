Der Amazon Primeday findet offiziell am Dienstag den 13. und Mittwoch den 14. Oktober statt. Doch bereits ab Montag 12 Uhr mittags lassen sich die ersten Schnäppchen machen. Per Alexa kannst du dir die Deals sogar schon am Sonntag sichern. Wir geben dir eine Übersicht über die Angebote. Die ersten am Montag beziehen sich auf die eigene Hardware von Amazon. Ausgewählte Alexa-Lautsprecher und Fire-Tablets werden so günstig angeboten wie noch nie zuvor. Alle anderen Angebote starten wie angekündigt erst am Dienstag.

Echo Dot 3 im Primeday Ausverkauf

Der Echo Dot 3 wurde erst vor wenigen Tagen durch seinen Nachfolger, den Echo Dot 4 ersetzt. Im Primeday Angebot gibt es das ältere Modell nun im Ausverkauf. Mit einem Preis von 19,49 Euro statt 48,72 Euro gibt es den Echo Dot 3 so günstig wie noch nie zuvor. Damit ist er das ideale Gerät für Einsteiger oder um Alexa und Multiroom-Musik in jeden Raum zu bringen.

Echo Show: Smart Speaker mit Display ebenfalls zum Bestpreis

Auch bei den Echo Shows – Den Alexa-Lautsprechern mit integriertem Bildschirm, kannst du bereits ab Montag Schnäppchen machen. Die kleine 5 Zoll Variante ist für 43,86 Euro statt 87,72 Euro erhältlich und die größere 8 Zoll Variante für 63,35 Euro statt 126,71 Euro. Beide Geräte eignen sich perfekt für die Küche, um Rezepte und Filme anzuzeigen. Mit der integrierten Kamera sind sie auch für Videotelefonie geeignet. Für mehr Datenschutz kann die Kamera über einen Schalter mechanisch abgedeckt werden.

Weitere Alexa Deals:

Fire Tablets und Kindle Reader im Primeday Angebot

Mit einem Preis von 87,71 statt 146,20 Euro ist das Fire HD 10 Tablet zum ersten Mal deutlich unter 100 Euro erhältlich. Das 10 Zoll große Tablet bietet einen Full-HD Bildschirm und 32 Gigabyte Speicher für deine Daten. Dieser kann per MicroSD-Karte kostengünstig erweitert werden. Das neue Modell des Amazon-Tablets bietet außerdem erstmals einen modernen USB-C Port zum Laden und zur Datenübertragung sowie einen 30 Prozent schnellen Achtkern-Prozessor. Mit seinen Dual-Stereo-Lautsprechern und Alexa-Integration eignet sich das Tablet ideal zur Unterhaltung mit Prime Video, Netflix, Disney+ und Co.

Ebenfalls im Angebot ist der Kindle Paperwhite. Amazons wasserdichter E-Book-Reader mit Hintergrundbeleuchtung und Hörbuch-Funktion kostet im Primeday Angebot 68,22 Euro und ist damit nochmal 20 Euro günstiger erhältlich als beim bisher besten Angebot.

Auch bei den Kinder-Produkten hat Amazon einige für die Primeday Angebote ausgewählt. So gibt es das 7 Zoll Tablet Fire 7 Kids Edition für 53,60 statt 97,47 Euro und den Kindle E-Book-Reader in der Kids Edition für 53,59 statt 107,21 Euro. Alle Kids-Editions kommen mit einer kindgerechten Hülle, Jugendschutzeinstellungen und einer zweijährigen Garantie für nicht absichtlich herbeigeführte Beschädigungen.

300 Filme für 97 Cent leihen

Bereits jetzt schon gestartet, sind die neuen Prime-Video-Angebote. Über 300 Filme können für je 97 Cent ausgeliehen werden. Darunter befinden sich unter anderem Blockbuster wie „London Has Fallen“ oder „Inception„. Die komplette Liste findest du hier:

Die Filme können jeweils 30 Tage lang ausgeliehen werden. Sobald man die Wiedergabe beginnt bleiben einem 48 Stunden um den jeweiligen Film zu Ende anzugucken.

Prime-Mitgliedschaft ist Pflicht

Um dir die Primeday Deals sichern zu können, benötigst du zwingend eine Amazon-Prime Mitgliedschaft. Diese ist jedoch in den ersten 30 Tagen kostenfrei und kann jederzeit gekündigt werden. Mit dieser Mitgliedschaft zahlst du nicht nur keine Versandkosten, sondern kannst auch unbegrenzt Filme und Serien auf Amazon Prime Video streamen. Studenten können Amazon Prime sogar ein halbes Jahr kostenfrei und danach zum halben Preis nutzen.

10 Euro Amazon Gutschein sichern

Eine weitere Aktion ist bereits jetzt verfügbar: Wer für 10 Euro oder mehr etwas bei kleinen Unternehmen einkauft, spart am Prime Day 10 Euro auf seine Einkäufe. Alle teilnehmenden Produkte von kleinen Unternehmen findest du auf dieser Seite.

