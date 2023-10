Amazon Prime Deal Days Tag 2: Diese 7 Top-Angebote sind auch jetzt noch da

Noch bis Mittwochabend geht der zweite Prime Day dieses Jahr. Wer die Aktion von Amazon kennt, weiß mittlerweile: Die besten Angebote sind schon im Laufe von Tag 1 weg. Ein paar haben sich aber in den zweiten Tag gerettet und sind auch jetzt noch zu Super-Preisen verfügbar.

Prime Deal Days: Das sind die 8 besten Angebote

Wir haben uns durch die Deal-Seiten von Amazon geklickt und zeigen dir hier die besten Deals der Oktober-Aktion.

Wer kein Prime-Mitglied ist, kann sich den 30-Tage-Gratis-Zeitraum sichern und direkt von den exklusiven Deals profitieren. Kündigen geht direkt und problemlos und so kommst du ohne Extrakosten in den Genuss der wirklich guten Angebote. Dazu kannst du ein paar Gratis-Deals mitnehmen. So verschenkt Amazon derzeit Gratis-Monate für seinen Musikstreamingdienst, aber auch für die Services Kindle und Audio, mit denen du (Hör-)Bücher genießen kannst. Wenn du selbst bei Amazon nach Angeboten stöbern möchtest, geht’s hier entlang.

Amazon-Geräte: Echo, Fire TV Stick & Co. radikal reduziert

Die eigenen Amazon-Linien sind selbstredend auch beim Prime Day günstiger zu haben. Den Echo Dot 5 mit eingearbeiteter LED-Uhr im gewobenen Überzug gibt es mit 51 Prozent Rabatt für 36,99 Euro. Die Angebote gelten dabei für alle und nicht nur für Prime-Kunden.

Ohne diesen LED-Uhrzeiten-Schriftzug gibt es den Echo Dot sogar für nur 22 Euro (66 Prozent Rabatt). Der noch kleinere Echo Pop ist mit 17,99 Euro zum echten Kampfpreis erhältlich. Amazons beste Tonqualität bietet der Raumklang-Speaker Echo Studio. Auch er ist mit Alexa-Sprachsteuerung ausgerüstet und WLAN-fähig. Vor allem bietet er aber feinere Technik, bessere Treiber und einen größeren Klangkörper. Der Echo Studio kostet im Angebot jetzt 179,99 Euro statt 239,99 Euro.

Noch mehr Schnäppchen-Tipps zum Prime Day

Eine starke und vielseitige Haushaltshilfe kommt vom Hersteller Ninja. Hier gibt es eine Heißluftfritteuse mit zwei Körben. Das heißt, du kannst hier zwei Gerichte unabhängig voneinander garen. Für Prime-Kunden ist sie radikal reduziert und derzeit für 179 Euro zu haben.

Bist du auf der Suche nach smarten Haushaltshelfern, seien dir die verschiedenen Angebote zu Saugrobotern von Ecovacs empfohlen. Der Hersteller bietet einige vollautomatische Roboter mit Premium-Anspruch mit teilweise heftigen Rabatten an. Die Geräte konnten auch in unseren Tests immer wieder überzeugen und gehören zu den besten auf dem Markt. Teilweise sind richtig fette Rabatte drin – wie beim Modell T20 OMNI, den Prime-Kunden 300 Euro günstiger und somit für 799 Euro (samt Absaugstation) bekommen.

Richtig cool ist auch das smarte Fleischthermometer mit dem passenden Namen Meater. Hier würden wir dir die Plus-Variante empfehlen, die nicht nur per Bluetooth, sondern auch – einmal eingerichtet – per WLAN die richtigen Garzeiten und Daten auf 50 Meter, statt in der Basisversion 10 Meter, überträgt (zum Testbericht des Meater+). Als idealer Geschenk-Tipp ist der Meater Plus jetzt auf 96,75 Euro reduziert. Es gibt satte 25 Prozent Rabatt. Die reine Bluetooth-Version kostet 81,75 Euro.

Wenn du dir ein Balkonkraftwerk oder erst einmal eine Kombi aus Solar-Panel und tragbarer Powerstation zulegen willst, empfehlen wir einen Blick in diese Übersicht der besten Angebote rund um Powerstations und Solar.

