Amazon Prime Day II: Echo Dot jetzt schon zum Kampfpreis sichern

Mit smarten Lautsprechern wie Amazons Echo Dot lässt sich Musik und mehr bequem per Sprachbefehl steuern. Verknüpfst du sie etwa mit intelligenten Lampen oder smarten Heizkörperthermostaten, holst du noch mehr aus ihnen heraus. So kannst du beispielsweise vom Sofa aus sagen „Alexa, schalte das Licht an“ oder per Sprachbefehl das Wohnzimmer aufheizen. Jetzt sind Echo Produkte bei Amazon bis zu 25 Prozent günstiger im Vergleich zum zuletzt niedrigsten Preis – und damit nochmal ein gutes Stück reduziert. In Vorbereitung auf den zweiten Prime Day am 11. und 12. Oktober setzt der Online-Gigant also jetzt schon Duftmarken.

Echo Dot schon vor dem 2. Prime Day zum Bestpreis

Einsteigen kannst du jetzt bereits mit dem Echo Dot (3. Gen.) für nur 17,99 Euro in die Welt der smarten Lautsprecher. Der kleine Lautsprecher mit schickem Stoffbezug ist dadurch nochmal 18 Prozent günstiger als zuletzt bei Amazon. Und auch der Preisvergleich zeigt: Die smarte Box ist jetzt bei Amazon zum günstigsten Gesamtpreis (inkl. Versand) erhältlich.

Mit dem Smart Speaker steuerst du die Musik- oder Podcastwiedergabe praktisch via Sprachbefehl und kannst so in Schlafzimmer, Küche und Co. freihändig deine Lieblingssongs und -formate starten und stoppen. Verknüpfen lässt er sich sowohl mit deinem Spotify-Account als auch mit Audible, Amazon Music oder Apple Music. Besonders praktisch beim morgendlichen Kaffeeaufbrühen: Frage den Sprachassistenten Alexa einfach nach der heutigen Wettervorhersage oder den neuesten News. In Verbindung mit weiteren Smart-Home-Geräten lassen sich über den Echo Dot auch Heizthermostate, Türschlösser, Fernseher oder smarte Steckdosen praktisch mit der Stimme steuern.

Echo und Echo Studio für höhere Ansprüche

Für diejenigen, die vor allem eine bessere Audioqualität von ihrem Smart Speaker erwarten, hat Amazon aktuell auch noch einen Echo (4. Generation) und Echo Studio im Angebot. Die beiden fortgeschrittenen Lautsprecher haben zusätzlich einen Smart-Home-Hub integriert, mit dem sich auch ZigBee-Geräten steuern lassen. Der Echo Dot ist hingegen auf die Verknüpfung via WLAN und Bluetooth begrenzt und daher nicht mit jedem System uneingeschränkt kompatibel. Außerdem bieten die beiden professionelleren Geräte einen besseren und kräftigeren Sound.

Echo Studio verkauft Amazon als „den besten Klang, den Echo-Lautsprecher je geboten haben“. Hier erzeugen insgesamt fünf Lautsprecher einen kräftigen Klang mit tiefem Bass. Dank automatischer Erfassung der Raumakustik passt das Pro-Modell den Sound darüber hinaus an die Umgebung an und soll dadurch eine noch bessere Klangqualität bieten. Das zeigt sich dann aber auch am Preis – der zuletzt mit 199,99 Euro am niedrigsten war und jetzt auf 149,99 Euro gefallen ist. Hier hat Amazon ordentlich reduziert und bietet den Smart Speaker noch einmal 25 Prozent günstiger an. Der Echo (4. Generation) kostet jetzt 64,99 Euro statt zuletzt 69,99 Euro.

Mehr Amazon-Produkte jetzt schon im Sale

Und auch bei weiteren Amazon-Produkten setzt der Versandhändler den Rotstift an. So bekommst du jetzt auch das Smart Display Echo Show 5 stark vergünstigt für 34,99 Euro statt zuletzt 49,99 Euro. Und auch Streaming-Sticks wie den Fire TV Stick oder Fire TV Stick 4K Max gibt’s jetzt nochmal ein Stück günstiger. Auch cool: Mit Echo Auto bringst du die Alexa-Sprachsteuerung in dein Auto. Das kleine Gerät gibt’s jetzt für nur 29,99 Euro statt zuletzt 39,99 Euro.

