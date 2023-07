Am Dienstag ist Amazon Prime Day: Diese Deals sind jetzt schon da – und komplett gratis

Schon jetzt gibt es aber die Countdown-Deals zum Schnäppchen-Marathon am Dienstag und Mittwoch. Dabei lohnen sich vor allem einige Service-Angebote, die komplett gratis sind.

Audible, Music, Kindle: Diese Services sind jetzt gratis

Das nach eigenen Angaben „beste Angebot des Jahres“ bietet Amazon für Neukunden seines Musikstreamingdienstes. Amazon Prime Music Unlimited gibt es für Prime-Kunden derzeit für 4 Monate lang gratis, Nicht-Prime-Kunden bekommen immerhin 3 Freimonate. Das Unlimited-Paket unterstützt verlustfreies Streaming (HD Music) sowie 3D-Audio und bietet eine Bibliothek mit mehr als 90 Millionen Musiktiteln. Nach Ablauf des Gratis-Zeitraumes kostet Music Unlimited 8,99 Euro für Prime-Kunden und 10,99 Euro für Nicht-Prime-Kunden. Allerdings kannst du auch direkt kündigen und zahlst dann keinen Cent – Prime Music Unlimited ist nämlich kein Abo-Modell mit Mindestlaufzeit.

Amazon Music Unlimited Angebot zum Prime Day.

Der nächste Service, den es jetzt mit Preisvorteil gibt, ist Audible. Amazons Hörbuch- und Podcast-Plattform ist im Prime-Angebot für 3 Monate kostenlos (danach 9,95 Euro, jederzeit kündbar). Cool ist, dass du jeden Monat ein komplettes Hörbuch gratis anhören kannst und damit faktisch 3 Hörbücher geschenkt bekommst.

→ Das sind die besten Hörbuch-Apps 2023

→ Spotify, Deezer und Prime Music: Die Unterschiede zwischen den Streamingdiensten

Auch für Leseratten ist ein Prime-Day-Angebot bei den Countdown-Deals dabei: Hier kommen Prime-Kunden in den Genuss von 3 Monaten Kindle Unlimited ohne Kosten. Danach würde das jederzeit kündbare Abo 11,75 Euro monatlich kosten. Gerade für die Urlaubs-Saison ein starker Deal, wenn viele Workaholics am Strand oder Pool im Urlaub wieder zum Lesen finden. Kindle Unlimited umfasst Millionen Buchtitel, die du dir einfach auf deinen eBook-Reader ziehen kannst und auf Abruf liest. Was du separat noch brauchst, ist der passende eBook-Reader selbst. Die Kindle-Geräte kosten zwischen 100 und 190 Euro – dürften am Prime Day selbst aber günstiger zu haben sein. Nicht-Prime-User erhalten einen 30-tägigen Gratiszeitraum. Alternativ kannst du Kindle Unlimited über die Kindle Lese App ebenfalls auf deinem Smartphone oder Tablet nutzen.

Übrigens: Auch ohne Abo können sich die Kindle-Angebote rund um den Prime Day lohnen. Hier gibt’s hunderte E-Books derzeit zum Sonderpreis von 1,99 Euro.

Frühe Prime-Day-Angebote: zwei Echo Dot zum Preis von einem

Auch in Sachen Produkte gibt es schon ein paar frühzeitige Angebote bei Amazon zu entdecken. Prime-Kunden erhalten frühzeitigen Zugriff auf Deals von Amazon-Untermarken und schießen einige Produkte laut Shop-Angaben zu „bestmöglichen Preisen“ – also zu Konditionen, die auch am Prime Day selbst nicht besser sein sollen. Einige Beispiele:

Kooperation nutzen: Amazon und Booking.com geben Reise-Cashback

Eine üppige Cashback-Aktion haben Amazon und das Reisebuchungs-Portal Booking.com für Prime-Kunden ins Leben gerufen. Prime-Mitglieder, die auf Booking.com buchen, erhalten 10 Prozent der Reisesumme in Form eines Reiseguthabens für künftige Buchungen zurück. Auch die eigenen Booking-Rabatte des „Genius“-Programms kannst du als Prime-Kunde sofort buchen. Die Kooperation der beiden Online-Schwergewichte läuft laut Kleingedrucktem vorerst bis zum 30. April 2024.

Prime-Kunde werden: So bekommst du Rabatt am Prime Day

Wichtig: Die Top-Vorteile gibt es nur für Prime-Kunden, also jene, die ohnehin schon 8,99 Euro pro Monat zahlen. Bist und warst du noch kein Prime-Kunde, kannst du aber auch dieses Abo für 30 Tage kostenlos testen. Studierende und Auszubildende erhalten die ersten 6 Monate gratis und zahlen danach nur die Hälfte. Auch Empfänger bestimmter Sozialleistungen können Amazon Prime erst ein halbes Jahr gratis und dann zum halben Preis nutzen. Ein Prime-Abo ist Grund-Voraussetzung für die Angebote am Prime Day, generell gibt es für Prime-Kunden Gratis-Versand und Zugang zu Prime Video mit vielen Filme, Serien und auch exklusiven Sport-Inhalten (zum Beispiel die UEFA Champions-League).

In unserem Deal-Bereich informieren wir dich laufend über die aktuellen und besten Schnäppchen am Prime Day 2023.