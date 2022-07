Schnäppchen-Finale: Die besten Prime Day Angebote am Mittwoch – viele Deals sind schon weg

Die ersten Deals des diesjährigen Prime Days sind schon vergriffen, einige weitere lohnen sich nach wie vor besonders und am Mittwoch begrüßen wir auch neue Schnäppchen. So gibt es einen äußerst gut getesteten Fernseher zum Spitzenpreis. Auch eine gefragte FritzBox ist am Mittwoch weiter im Angebot sowie zahlreiche Smartwatch-Tipps. Konter zum Schnäppchen-Marathon gibt es auch schon: MediaMarkt und Saturn versprechen vollmundig, die Technik-Angebote am Prime Day zu kapern und entweder gleiche oder bessere Angebote zu machen. Das klappt teilweise, wie wir überprüft haben. Auch sonst gibt es im Netz einige Konter- und Trittbrettfahrer-Aktionen – zum Beispiel zu kurzzeitig besonders reduzierten Handytarifen.

Zurück zum Amazon-Spektakel und vorneweg: Die Angebote bei Amazon gelten nur für Prime Kunden. Das zahlungspflichtige Abo kostet regulär 7,99 Euro pro Monat und ist Grundvoraussetzung für die Schnäppchen am Amazon Prime Day 2022. Aber: Du kannst ein kostenloses Probe-Abo für 30 Tage abschließen und bist so mit dabei – selbst, wenn du es sofort wieder kündigst. Die Eckdaten des diesjährigen Prime Days:

Was? Sonderangebote in allen Kategorien

Wer? Nur eingeloggte Prime-Kunden (30 tägiges Probe-Abo gratis)

Wann? 12.7., 00:00 Uhr bis 13.7., 23:59 Uhr

Wo? Online bei Amazon

Diese Angebote springen sofort ins Auge und sind unsere Top-Tipps für den ersten Prime-Day-Tag, den Dienstag – die aber auch heute noch verfügbar sind. Weiter unten im Artikel gehen wir auch noch auf unsere Test-Empfehlungen ein und zeigen, welche Geheimtipps sich lohnen. Einer der Klassiker ist auch immer das Microsoft 365 Family Jahresabo mit 6 mal 1 TB OnDrive-Speicher. Wer noch nicht verlängert hat, kann das jetzt noch für 46,99 Euro tun.

Die Angebote sind zumeist bis Mittwochabend gültig. Einige wirklich starke Angebote sind schon rausgefallen, weil vergriffen. So gab es die FritzBox 6690 Cable bis zum Ausverkauf am Dienstagabend zum Rekordpreis. Und auch der ewige Prime-Day-Klassiker – das Pfannen-Set „Jamie Oliver“ von Tefal war günstig zu haben, aber auch schnell weg. Aber: Hier gibt es schon das nächste Set – 10 Euro teurer als gestern, sonst identisch und mit zusätzlichem Kochbuch.

Amazon-Geräte mit viel Rabatt – Echo Show 15 erstmals günstiger

Zu den Top-Angeboten, die sich stabil bis zum Ende halten, gehören auch immer wieder die Schnäppchen, bei denen Amazon selbst den Preis diktieren kann – als Hersteller oder zumindest Mutterfirma. Die eigenen Labels und Firmen, wie Kindle, Fire, Echo, eero, Ring und Blink sind mit vielen und starken Rabatten vertreten. Erstmals überhaupt reduziert ist der neue Smart-Speaker mit Display, der Echo Show 15. Er ist heute 50 Euro günstiger und kostet 199 Euro. Eine Auswahl der weiteren Top-Angebote:

Software-Abos: Microsoft 365, Adobe und mehr im Angebot

Klassische Hardware-Käufer finden bei den Angeboten sicher ihr Glück. Aber es gibt auch weniger greifbares und dennoch praktisches im Sonderangebot. Und so schauen wir uns hier in den Bereichen Tarife und Abo-Dienste um. Da gibt es nämlich einige Top-Angebote zum Prime Day – nicht nur von und bei Amazon selbst:

Am Prime Day im Angebot: Microsoft 365 Family.

Gerade das Microsoft 365 Abo ist immer wieder gefragt. Im Vergleich zum Anbieter-Preis sparst du hier mehr als die Hälfte. Gegenüber dem Vorher-Preis sind es immerhin mehr als 20 Euro, die das Jahresabo für bis zu 6 Nutzer im Family-Paket günstiger ist.

Über einzelne, erklärungsbedürftige oder sonstige besonderen Angebote informieren wir dich in unserem Deal-Bereich. Hier findest du auch die Schnäppchen, die das Netz derzeit zu bieten hat und die nicht bei Amazon stattfinden.

Geheimtipps vom Kopfhörer bis zum Fleischthermometer: Empfehlungen aus unseren Tests

Unter den Angeboten am Prime Day sind auch zahlreiche Produkte, die wir bereits im Test hatten und fundiert empfehlen können. Hier starten wir etwa mit dem smarten Fleischthermometer von MEATER. Hier ist einmal das klassische smarte Fleischthermometer reduziert und für nur 62,30 Euro statt zuvor 89 Euro zu haben. Professioneller ist das große Set – der MEATER Block (hier im Test). Der kostet normalerweise 289 Euro und ist jetzt deutlich reduziert für 209,30 Euro zu haben.

Grillen mit dem MEATER Block.

Auch viele Smartwatches sind im Angebot. Im Test erstaunen immer wieder die technisch ausgereiften und beim Ökosystem universellen Uhren von Garmin. Nicht nur für Extremsportler geeignet, richten sich die Smartwatches an eine breite Masse. Ein Preis-Leistungs-Tipp ist die Garmin Forerunner 245. Sie kostet gerade 141,49 Euro.

Bei den gefragten In-Ear-Kopfhörern wurden die Sony LinkBuds S von uns kürzlich zur „Kopfhörer-Überraschung des Jahres“ gekürt. Am Prime Day sind die neuartigen Begleiter für Sport, Freizeit und Pendlerverkehr im Angebot – für 169 Euro.

Ebenfalls getestet und für gut befunden, haben wir den Akku-Teppichreiniger Tineco Carpet One. Das für 500 Euro erst im Frühling auf den Markt gekommene Reinigungsgerät ist um 100 Euro reduziert und kostet für Prime-Kunden heute 399 Euro.

Ein spannendes Smartphone, das wir uns Anfang des Jahres genauer anschauen konnten, ist das Samsung Galaxy S21 FE. Es paart Flaggschiff-Features, ein gutes Handling und Samsungs lange Update-Versprechen mit einem guten Preis. Der ist jetzt noch besser: 479 Euro verlangt Amazon hierfür.

