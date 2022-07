Amazon Prime Day 2022: Haushalts-Tipps von Tineco deutlich reduziert

Beim Prime Day, der am 12. Juli startet, kannst du als Amazon Prime Kunde zahlreiche Schnäppchen ergattern. Bist du kein Prime-Kunde, kannst du jedoch auch einen kostenfreien Probezeitraum abschließen und so von den Angeboten profitieren. Einige smarte Haushaltsprodukte von Tineco bekommst du zum Shopping-Event bis zu 30 Prozent günstiger.

Smart Saugen mit dem Tineco Pure One X – jetzt günstiger am Prime Day

Den smarten Akku-Staubsauger Tineco Pure One X bekommst du am Prime Day für 174 statt regulär 249 Euro – und damit um 30 Prozent günstiger. Das clevere Haushaltsgerät ist kabellos und bietet dir somit ein großes Maß an Flexibilität bei der wöchentlichen Reinigung. Die Akkulaufzeit des Produkts ist dabei erstaunlich hoch. Denn der Akku ermöglicht dir bis zu 70 Minuten Nutzungsdauer am Stück. So lassen sich auch größere Wohnungen bequem in einem Rutsch von Staub und losem Schmutz befreien.

Tineco Pure One X

Dank innovativer iLoop-Technologie erkennt der Sauger die jeweiligen Verunreinigungen und stellt die Saugleistung entsprechend von selbst ein. Eine LED zeigt dir dabei an, ob der Schmutz bereits entfernt wurde oder noch vorhanden ist. Ebenfalls praktisch: Der Sauger lässt sich auch in einen kompakten Handstaubsauger für die bequeme Reinigung von Möbelpolstern, Treppenstufen oder PKW-Innenräumen verwandeln.

Tineco Floor One S3: Hiermit saugst und wischst du in einem Rutsch

Ebenfalls 30 Prozent vergünstigt bekommst du am Prime Day den kabellosen Bodenreiniger Floor One S3 von Tineco. So zahlst du aktuell nur 279 statt 399 Euro für das Gerät. Beim Floor One S3 handelt es sich um einen Nass-Trocken-Sauger, mit dem du deinen Boden in einem Durchgang zugleich saugst und wischst. So sparst du dir viel Zeit und Arbeit beim regelmäßigen Hausputz. Auch hierbei kommt die intelligente iLoop-Technologie zum Einsatz. Diese bestimmt beim Floor One S3 jedoch neben der Saugleistung auch noch den Wasserdurchfluss, wodurch die Reinigung noch effizienter wird.

Tineco Floor One S3

Das Schmutzwasser wird beim Reinigungsvorgang in einen Abwassertank gesaugt, wodurch der Boden trocken und streifenfrei zurückbleibt. Weiterhin ist der Nass-Trocken-Sauger von Tineco mit einer praktischen Selbstreinigungsfunktion ausgestattet. Damit lassen sich Rollen und Wasserleitungen ohne dein Zutun automatisch reinigen.

Tineco Floor One S5: Saugwischer mit noch mehr Leistung

Auch der One S5 kann sowohl trockene als auch nasse Verschmutzungen aufsaugen. Neben iLoop Smart-Sensor, LED-Display, Selbstreinigungsfunktion, Akkubetrieb und App-Integration bietet der One S5 im Gegensatz zu seinem etwas kleineren Bruder – dem One S3 – einen optimierten Bürstenkopf, der bis an den Rand seines Gehäuses reicht. Durch die so verbesserte Kantenreinigung lässt sich damit auch an Leisten, Sockeln und sonstigen Kanten streifenfrei saugen und wischen.

Tineco Floor One S5

Darüber hinaus verfügt der S5 über größere Behälter für frisches und genutztes Wasser und ermöglicht so die Reinigung größerer Flächen, ohne das Wasser wechseln zu müssen. Beim Prime Day bekommst du den Floor One S5 für 399 Euro statt regulär 519 Euro.

Tineco Pure One S12 Pro Ex: Smarter Akku-Staubsauger im Angebot

Ob als Hand- oder Bodenstaubsauger, der Pure One S12 Pro Ex kann beides. Der Stab-Staubsauger verfügt über zwei Turbobürsten für unterschiedliche Böden. Während die Bürste mit weicher Rolle harte Bodenbeläge schützt und sowohl Feinstaub als auch große Schmutzpartikel aufnimmt, löst die direkt angetriebene Turbobürste tief im Teppich sitzenden Schmutz effektiv. Der iLoop-Staubsensor erkennt die Staubmenge und passt die Saugleistung vollautomatisch in Echtzeit an. Das Universal-LED-Display liefert dabei Informationen zu Staubmenge, Akkustand, Saugleistung, Fehlermeldungen und mehr. Per App können darüber hinaus noch weitere Daten und Funktionen abgerufen werden.

Tineco Pure One S12 Pro Ex

Dank intelligentem Selbstreinigungsaufsatz wird der Filter des Geräts sofort gereinigt, was für eine dauerhaft hohe Saugleistung sorgt. Über den eingebauten kapazitiven Stufenregler lässt sich die Saugleistung auch manuell anpassen. Am Prime Day zahlst du nur 449 Euro statt 599 Euro für das Produkt.

Weitere Angebote für Tineco-Produkte am Amazon Prime Day 2022: