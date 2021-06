iPhone 12 mini und Hue Starter-Set zu Top-Preisen - Prime Day Highlights am zweiten Tag

Prime Day, die Zweite. Bei Amazon gibt es auch am heutigen 22. Juni noch zahllose Sonderangebote für Prime-Kunden. Hast du kein Abo, kannst du noch schnell ein kostenloses Probeabo abschließen oder einmal bei der Konteraktion von Saturn vorbeischauen. Die Prime-Day-Deals gelten noch bis Mitternacht. Schnäppchen-Profis haben ihre Favoriten bereits seit Wochen im Preisvergleich im Blick und warten darauf, dass Amazon das gejagte Schnäppchen tatsächlich ins Angebot nimmt. Andere suchen ziellos auf der Plattform herum und lassen sich von der Angebote-Auswahl inspirieren.

Generell kannst du Prime übrigens unverbindlich und kostenlos testen – so kannst du von den Prime-Angeboten profitieren, ohne die regulären Mehrkosten von Amazon Prime zu tragen. Für Studierende und Auszubildende gelten günstigere Sonderkonditionen.

Schon seit einigen Tagen gab es Angebote aus den Amazon-eigenen Reihen. So ist Amazon Music Unlimited für Neukunden für 3 Monate lang gratis. Ein weiterer Schnäppchen-Tipp: Mit der Amazon Visa Card gibt’s Cashback für jeden Einkauf und außerdem mehr Startguthaben für Prime-Kunden.

→ Hier haben wir die besten Schnäppchen aus dem Non-Tech-Bereich gefunden

Top-Schnäppchen am Prime Day 2021: iPhone 12 zum Top-Preis, Microsoft 365 und Hue-Starterset

Schwierig aus den zahlreichen gestarteten Deals die besten herauszupicken, zumal das Prädikat „das beste“ ohnehin individuell ist. Hier kommen die acht Angebote, die uns beim ersten Schwung ins Auge gefallen sind und prompt überzeugten.

Nichts dabei? Auf der Prime Day Seite gibt es noch viele weitere mehr oder weniger versteckte Sonderangebote zum Schnäppchen-Event. Übrigens: auch am Prime Day sind nicht alle Angebotsversprechen wahr. Eine Analyse ergab zwar, dass Amazon bei seinen Sonderangeboten unter dem Strich häufig neue Bestpreise setzt und nur in den wenigsten Fällen nicht den aktuellen Tiefpreis bietet. Dennoch, ein Vergleich – etwa beim Preisvergleichsportal guenstiger.de – ist immer sinnvoll. Saturn gibt zudem wieder das Versprechen, nahezu alle Amazon-Angebote zu kontern. Die Alternativen sind also da.

iPhone 12 mini: Das kleinste iPhone ist am Prime Day günstiger.

In unserem Hintergrundartikel zum Prime Day findest du noch weitere Informationen zu Amazons Schnäppchen-Event, das jetzt wieder vom Herbst in den Sommer wanderte. Dort gibt es außerdem eine Übersicht über die Bestseller aus der letzten Runde im Oktober 2020.