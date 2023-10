Amazon: OptiGrills von Tefal werden zu Tiefpreisen verschleudert

Sparfüchse aufgepasst: Der Prime Day ist gestartet und liefert dir als Prime-Mitglied selbstverständlich wieder diverse tolle Angebote. Ein absolutes Highlight sind dabei die Deals rund um die smarten Tefal OptiGrills: Von der normalen Variante für nur 104 Euro bis hin zum absoluten Elite-Modell in XL für 227 Euro – hier bekommst du die verschiedenen Top-Geräte zu aktuellen Bestpreisen im Netz. Wir stellen dir die unterschiedlichen Modelle genauer vor und zeigen, welcher OptiGrill sich für dich lohnt.

Das bieten dir die Tefal OptiGrills

Doch was ist überhaupt ein OptiGrill? Wer die smarten Küchenhelfer von Tefal noch nicht kennt, hat definitiv etwas verpasst. Hiermit holst du dir nämlich nicht nur BBQ-Feeling in deine Küche, sondern on top auch noch einen intelligenten Kontaktgrill. Dieser verfügt über verschiedene voreingestellte Programmen sowie einen manuellen Modus für unterschiedliche Gerichte. Die Temperatur und Gardauer wird dabei der entsprechenden Zutat angepasst. Über Sensoren wird zudem die Dicke des Grillguts gemessen, was für stets optimale Ergebnisse sorgt.

Der OptiGrill informiert dich dabei zusätzlich dank eines Lichtindikators samt akustischem Signal über den aktuellen Garzustand deines Gerichts. So gelingt wirklich selbst absoluten Kochanfängern ein perfekt Medium gegartes Steak. Wir konnten uns im Test auch schon selbst von den OptiGrills überzeugen und zahlreiche leckere Gerichte zaubern.

Doch nicht nur das Grillen selbst wird mit den OptiGrills zum Kinderspiel, auch die Reinigung des Geräts könnte nicht leichter sein. Die antihaftbeschichteten Grillplatten können nämlich problemlos herausgenommen und im Anschluss in der Spülmaschine gereinigt werden.

XL, Elite und Co. – Diverse Modelle zum Bestpreis am Prime Day

Am Prime Day haut Amazon dabei gleich verschiedene Modelle vom OptiGrill zu jeweiligen Bestpreisen raus. Los geht’s mit der Standard-Variante für lediglich 104,39 Euro. Mit einer Grillfläche von 600 cm² sowie sechs voreingestellte Grillprogrammen (Burger, Geflügel, Sandwich, Würstchen, Steaks und Fisch) bist du mit dem Einsteiger-Modell direkt sehr gut ausgestattet. Alternativ gibt’s auch die Plus-Variante bei Amazon im Rahmen der Prime Days satte 33 Prozent günstiger für 113,99 Euro. Der Vorteil hierbei: Der manuelle Modus verfügt über vier Temperaturstufen und ist dadurch noch vielseitiger.

→ OptiGrill GC705D für 104,39 Euro

→ OptiGrill+ GC712D für 113,99 Euro

Darfs etwas mehr Grillfläche sein? Dann greif doch direkt zum XL-Modell für 138,99 Euro. Neben der größeren Grillfläche von 800 cm² bekommst du hier sogar noch drei weitere Grillprogramme (Meeresfrüchte, Schwein und Bacon) geboten.

→ OptiGrill XL GC722D für 138,99 Euro

Ein absolutes Highlight unter den verschiedenen OptiGrill-Modellen ist jedoch die Elite-Variante. Vom schicken digitalen Touch-Display, über das starke Grillboost-Feature für noch mehr Röstaroma bis hin zur Nachlege-Funktion für Grillabende mit Freunden und der Familie – hier bekommst du einen der besten und umfangreichsten OptiGrills geboten. So verfügt das smarte Gerät insgesamt sogar über 12 Grillprogramme, unter anderem mit einem speziellen Programm extra für Gemüse. Und das Beste: Bei Amazon kommst du aktuell für nur 156,99 Euro an den OptiGrill Elite.

→ Optigrill Elite GC750D für 156,99 Euro

Auch das Elite-Modell gibt es in einer XL-Variante mit einer großen Grillfläche von 800 cm². Hier stehen dir dann sogar satte 16 Grillprogramme zur Verfügung. Dafür fällt der Preis trotz eines Rabatts von 36 Prozent mit 226,99 Euro deutlich höher aus.

→ Optigrill Elite XL GC760D für 226,99 Euro

Wer sich einen Allrounder in die Küche stellen möchte, kann zudem auch einen Blick auf die 4in1-Variante vom OptiGrill werfen. Für 249,99 Euro bekommst du hierbei einen smarten Grill mit neun automatischen Grillprogrammen. Das Besondere: Zusätzlich zur Grillfunktion kannst du dieses Gerät ebenfalls noch als Backofen, als aufgeklappten BBQ-Grill sowie als Kombination aus beidem verwenden.

→ OptiGrill 4in1 für 249,99 Euro