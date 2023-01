Amazon schmeißt Lego-Technic-Reste raus: Zahlreiche Sets mit bis zu 32 Prozent Rabatt

Die neuen Sets aus der Lego-Technic-Familie sind bereits vorgestellt und so wird es wohl auch bei Amazon Zeit, die Lager zu räumen und die Sets aus dem Jahr 2021 und 2022 loszuwerden. Das wird beim Online-Versandhaus über den Preis geregelt. Und du kannst damit kräftig sparen. Denn es gibt große Sets mit 30 und ein kleineres, aber ausgezeichnetes Set mit 35 Prozent Rabatt. Hier ist die Liste der besten Lego-Technic-Deals zurzeit.

Lego Technic Sets 2023: Das sind die neuen Modelle

Lego Technic Dom’s Dodge Charger mit 35 Prozent Rabatt

Wir starten mit einem tollen Set für Kinder und Erwachsene. Denn mit dem Lego Technic 42111 Technic Dom’s Dodge Charger können nicht nur die Kleinen spielen, auch die Großen sind mit der Optik im Regal sicher zufrieden. Du kannst das Set entweder einfach so in die Vitrine stellen oder aufgebockt, um die ikonische Wheelie-Szene des Films nachzustellen. Die gut 1.000 Teile gibt es mit satten 27 Prozent Rabatt und somit für 88 Euro.

Wir werden noch eine Ecke günstiger: Das 42139 Technic Geländefahrzeug ATV Offroader ist für unter 60 Euro in der Lego-Welt ein echter Preis-Leistungs-Tipp. Der Sechsrädler kommt mit vielen klassischen Technic-Funktionen, wie einem mitlaufenden Motor, Differenzial, Federung, Lenkung, kippbare Ladefläche und Seilwinde, zu dir. Die Optik ist dabei Geschmackssache, dafür gibt es aber noch ein paar Gadgets wie eine Motorsäge und Baum-Teile dazu.

Lego Technic 42111 Dodge Charger

Wer also auf der Suche nach einem eher kleineren Set für vergleichsweise wenig Geld ist, der kann beim Geländefahrzeug beruhigt zuschlagen. Du sparst dir beim Kauf aktuell 28 Prozent der eigentlich veranschlagten 90 Euro und kommst so auf einen Endpreis von knapp 65 Euro.

Dicker BMW mit fettem Rabatt

Ein ganz anderes Kaliber ist das Lego Technic 42130 BMW M 1000 RR Motorrad. Du baust es aus knapp 2.000 Teilen und mit zwei verschiedenen Ständern. Damit kann es zum Ausstellungsstück oder zum eher actionreichen Spielset werden. Die Zielgruppe sind aber ganz klar Erwachsene, Motorrad- oder BMW-Fans. Das Set kommt für 176 Euro und damit mit 30 Prozent Rabatt zu dir.

Noch eine Schippe legt Lego beim 42115 Lamborghini Sián FKP 37 drauf: Hier bekommst du ein 1:8-Modell mit rund 3.700 Teilen und einem Preisschild von vormals 450 Euro. Den 32 Prozent Rabatt sei Dank, reduziert sich der Preis auf zurzeit gut 304 Euro. Damit ist das Supercar endlich fair eingepreist.

Lamborghini Sian Lego Technic

Cat Bulldozer D11 für unter 350 Euro

Reicht dir der Sian in seiner Mächtigkeit noch nicht, gibt es noch ein größeres Technic Set. Der Lego 42131 Cat D11 Bulldozer besitzt noch einmal mehr Bauteile und ist dazu noch mittels Control+ angetrieben. Das heißt, du kannst ihn mit deinem Smartphone fernsteuern. Der Brummer macht sich also im Kinderzimmer genauso gut wie in der Büro-Vitrine als Hingucker. Mit 24 Prozent Rabatt gibt es ihn gerade endlich mal unter 379 Euro. Der Originalpreis liegt nämlich bei heftigen 500 Euro.