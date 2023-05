Amazon kehrt Bosch Professional raus: Top-Rabatte auf Akku-Werkzeug und Co.

Großes Reinemachen bei Amazon. Der Online-Gigant wirbt aktuell mit zahlreichen Rabatten auf Werkzeug von Bosch Professional. Die blaue Serie erfreut sich sowohl bei Berufshandwerken als auch bei Laien großer Beliebtheit. Wir schauen auf drei richtig gute Schnäppchen der Amazon-Sonderangebote.

Akku-Stichsäge GST 18 in der L-Boxx

Eine Stichsäge sollte in einem gut sortierten Heimwerker-Haushalt nicht fehlen. Die Version GST 18 zur Nutzung mit 18V-Akkus von Bosch ist bei Amazon derzeit im Angebot und für 155 Euro zu haben. Die Stichsäge kommt dabei in der praktischen L-Boxx. In diesem spezifischen Angebot jedoch ohne Akkus. So lohnt sich der Deal vorrangig für jene, die bereits Bosch-Akkus besitzen.

Mit zwei 4.0-A-Batterien der Serie kostet die Stichsäge schon 290 Euro. Die Akkus machen das Werkzeug also erst so richtig teuer. Apropos: Ohne direktes Werkzeug ist auch ein großes Akku-Pack im Angebot. Die L-Boxx mitsamt sechs 18V/4A Akkus für diverse Bosch-Geräte ist für 305,15 Euro zu haben und damit um 15 Prozent günstiger als ursprünglich.

Bosch Professional Akku-Kreissäge massiv reduziert

Wir bleiben beim Sägen – nur eine Nummer größer. Die Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G mit 57 Millimetern Schnitttiefe ist massiv reduziert. Über 50 Prozent Rabatt gewährt Amazon hier und so landet der Preis bei nur noch 154,99 Euro – von rund 315 Euro kommend. Verpackt ist die Kreissäge in der praktischen L-Boxx. Wichtig ist auch hier, dass das Angebot in dieser Form ohne Akkus gilt.

→ Auch interessant: Schlagbohrmaschine mit 82-Teile-Set zum Tiefpreis

Bestseller Nr.1 : Auch Akkuschrauber reduziert

Den Akkuschrauber Bosch Professional GSR 12V-15 aus der 12-Volt-Reihe führt Amazon als Bestseller Nr.1 in der Kategorie „Akku- und Bohrschrauber“. Den gibt’s samt passenden Akkus, einer praktischen Tasche und einem 39-teiligen Zubehörset mit Bits und Bohrern zum reduzierten Preis von nur noch 110 Euro. Ohne Akku und Zubehör, dafür in der robusten L-Boxx ist der Schrauber sogar für nur 73 Euro zu haben.

Ansonsten sind in der Amazon-Aktion viele weitere Werkzeuge zu haben. Der Fokus liegt neben den Akku-Tools auch und besonders auf Messwerkzeugen. Von einer Wasserwaage für rund 20 Euro bis hin zum Linien-Laser für rund 180 Euro ist hier vieles dabei. Dazu fehlen auch Bosch-Klassiker wie Winkelschleifer oder Säbelsägen nicht in den Angeboten.

→ Hier geht’s zur kompletten Übersicht