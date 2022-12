Amazon haut Lego Technic raus: Letzte Chance vor Weihnachten

Nur noch wenige Tage, dann müssen die Geschenkte unter dem Baum liegen. Deshalb haben wir dir die besten Lego-Technic-Deals von Amazon, die auch noch vor dem Fest ankommen, zusammengefasst. Dabei gibt es fast 40 Prozent Rabatt und das auch noch auf ein großes und motorisiertes Set. Doch auch für Kinder und aus dem aktuellen Jahrgang 2022 ist etwas dabei.

Lego Technic im Angebot: Mercedes-Set mit fast 40 Prozent Rabatt

Den Anfang macht ein mächtiges Set aus dem Lego-Technic-Jahr 2021. Der Mercedes-Benz Zetros ist per Control+ fernsteuerbar und schafft Steigungen von 100 Prozent. Damit ist er eines der stärksten Lego-Sets, die je gebaut wurden. Wie so oft lässt sich Lego die Leistung fürstlich bezahlen und verlangt eigentlich satte 330 Euro für die 2.110 Teile samt Motoren und Smart-Hub.

Viel zu viel, wie sich die Branche einig ist. Doch Amazon haut den Zentros jetzt für unter 200 Euro raus. Das sind knapp 40 Prozent Rabatt. Und das Beste ist, dass er auch noch bis zum Freitag bei dir ankommt. Zeit genug also, ihn auch noch mit Geschenkpapier zu umwickeln.

So sieht das Lego-Technic-Modell 42129 aufgebaut aus.

1:8-Modelle mit 150 Euro Rabatt

Nominal kannst du bei den 1:8-Modellen sogar noch mehr sparen als beim Zetros. Die beiden Modelle 42143 Technic Ferrari Daytona SP3 und 42115 Technic Lamborghini Sián FKP 37 kosten regulär jeweils satte 450 Euro. Dabei sind sie jedoch auch die bisher besten 1:8-Modelle der Rennwagen-Reihe. Der neue Daytona SP3 aus dem Jahr 2022 überzeugte uns, nachdem wir zum Start kritisch fragten: „Die nächste Pleite?„.

Bei Amazon sind beide um die 300 Euro erhältlich und kommen auch noch zum Heiligabend bei dir an. Du solltest dir aber jetzt schon ein großes Versteck suchen, denn mit circa 3.700 Teilen sind beide mächtige Sets, die nicht nur einen mitlaufenden Motor, sondern auch ein schaltbares Getriebe, Federung und Lenkung mitbringen: Hier geht es zu den Sets:

Lego Technic Lamborghini Sián FKP 37 beim Aufbau

Noch ein Ferrari, ein Batmobil und ein Tipp für die Kleinen

Der zweite Ferrari im aktuellen Produktportfolio von Lego Technic ist der 42125 Technic Ferrari 488 GTE “AF Corse #51”. Er wurde wegen seiner Konstruktion viel gescholten und war zum Start auch noch zu teuer. Lego will wahnwitzige 200 Euro für 1.700 Teile. Jetzt gibt es den Mittelklasse-Ferrari mit satten 60 Euro Rabatt. Das macht 30 Prozent Abschlag, was ihn in ein ordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis bringt. Wenn du ihn heute noch bestellst, liegt er schon morgen unter deinem Baum.

Das unserer Ansicht nach bessere Set ist aber, gerade mit Blick auf Weihnachten, das 42127 Technic Batmans Batmobil. Es bietet knapp 1.400 Teile und kostet nur knapp über 70 Euro. Also fast die Hälfte des Ferraris. Dafür bietet es aber zwei Leuchtsteine, die für Aufsehen unter dem Baum sorgen können. Eigentlich kostet das Auto 100 Euro, wird jetzt aber mit ordentlichen 28 Prozent Abschlag gehandelt und kommt, wie alle Sets aus dieser Aufstellung, noch vor Weihnachten an.

Batmans Batmobil Lego Technic 2022

Als letzten Tipp gibt es in der Angebotsrunde ein sehr kleines, aber dafür auch ein sehr günstiges Set. Das Lego 42117 Technic Rennflugzeug & Jet-Flugzeug bringt dank B-Modell nicht nur zweifachen Bauspaß, sondern ist mit 7,50 Euro ein hervorragendes Präsent für Nichten, Neffen oder für die eignen Kinder. Die Rabatte bei den kleinsten Sets, zu denen das Flugzeug gehört, sind in der Regel nie üppig. Jetzt gibt es mal 25 Prozent Rabatt und damit 2,50 Euro Reduzierung.