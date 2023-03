Nur 2 Tage: Amazon Frühlings-Deals – Das sind die 11 besten Angebote

Vom 27. bis 29. März finden bei Amazon die „Frühlingsangebote“ statt. In der kurzen Laufzeit werden herausragende Angebote versprochen. Klingt nach Prime Day? Ein wenig. Gilt aber in diesem Fall für alle, also auch für nicht zahlende Kunden des Online-Giganten. Was aber sind die besten Angebote der Aktion? Wir zeigen unsere Top-Tipps.

Die 11 besten Angebote bei Amazon

Mit dabei sind Technik-Deals, digitale Angebote, aber auch Bestseller aus verschiedenen Bereichen – etwa Haushalt oder – seit Monaten stark im Trend – Energie. Denn auch Powerstations und Solar-Generatoren von diversen namhaften Herstellern sind im Angebot. Hier kommen unsere 11 Angebote-Tipps auf einen Blick:

Das ist eine Liste der unserer Meinung besten Angebote der frischen Amazon-Aktion. Top-Tipp ist eines der beliebten Mittelklasse-Smartphones – Pixel 6a oder Galaxy A53 – die wieder mal im Preis sinken. Dazu ist auch wieder das Microsoft-365-Abo, das stets zu solchen Anlässen massiv reduziert wird und sich auch für bis zu 5 Jahre im Voraus kaufen lässt, ein heißer Tipp. Im Angebot ist die Kombi-Variante mit Antiviren-Software zum Sonderpreis und mit 15 statt 12 Monaten. Die Tefal-Pfannen mit 70 Prozent Rabatt sind ebenso einen Blick wert wie der Akku-Sauger von eufy, der deutlich unter die 100-Euro-Marke rutscht.

Diese Produkte haben wir top getestet – jetzt sind sie günstiger

Bei einigen Technik-Produkten können wir auf Basis unserer eigenen Tests eine Kaufempfehlung aussprechen. Je nach Bedarf lohnt sich das Zuschlagen etwa hier.

Erst kürzlich verließen die Kopfhörer SonoFlow der Marke 1More unser Testcenter als eindeutigen Tipp für Over-Ear-Kopfhörer für unter 100 Euro. Vom Ursprungspreis (99,99 Euro) zieht Amazon nun nicht nur die hin und wieder gesehenen 20 Euro ab, sondern reduziert sie auf 75,99 Euro, den bisherigen Tiefpreis. Die Kopfhörer bieten Active Noise-Cancelling und eine Akkulaufzeit von bis zu 70 Stunden.

Hoher Tragekomfort und lange Akkulaufzeit: Die 1More SonoFlow überzeugen auf ganzer Linie.

Einen extravaganten Tipp gibt es für alle Genuss-Freunde. Das smarte Fleischthermometer Meater Plus ist reduziert und für 107,07 Euro zu haben. Ein Top-Preis für den preisstabilen Helfer in Küche und am Grill. Vor allem aber auch ein guter Geschenke-Tipp für technikaffine Köche und Köchinnen. Der Meater Plus sit die ausreichende, aber deutlich günstigere Version des Meater Block, den wir hier getestet haben. Der Aufpreis von Meater zu Meater Plus lohnt sich. Denn mit der Plus-Version kannst du dein Fleisch im Ofen oder auf dem Grill auch über Bluetooth-Reichweite hinaus digital überwachen.

Wer sich ins Gebiet der Smartwatches als täglichem Begleiter wagen will, macht mit der Einsteiger-Uhr Garmin Forerunner 55 (Testbericht lesen) nichts falsch. Die Uhr haben wir als Top-Empfehlung ihrer Preisklasse getestet. Für 139,99 Euro bekommst du sie bei Amazon gerade äußerst günstig. Für echte Profis ist indes die High-End-Smartwatch Garmin Fenix 7 reduziert. Allerdings kostet sie auch in den Frühlingsangeboten immer noch stolze 599,99 Euro. Die 200 Euro Rabatt gegenüber dem UVP sind satt.

Über das Menü der Garmin Forerunner 55 lassen sich zahlreiche nützliche Widgets nutzen.

Amazon Frühlings-Deals: Angebote gelten nur 2 Tage

Die Frühlingsangebote von Amazon gelten vorerst nur zwei Tage. Ende ist demnach am Mittwoch, 29. März schon wieder. Die volle Bandbreite der Deals findest du hier. Wir halten dih im Deal-Bereich auf dem Laufenden und zeigen auch, welche Konter-Deals die Konkurrenz auf Lager hat. Beispiel gefällig? Das Google Pixel 6a gibt’s bei MediaMarkt sogar noch ein paar Euro günstiger als bei Amazon. Übrigens: Das Handy ist derzeit das beliebteste Smartphone auf unserer Seite.