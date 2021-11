Mehr als 50 Prozent Rabatt: Fire TV Sticks radikal reduziert

Amazon feiert Alexas Geburtstag und nimmt zu diesem Anlass viele Alexa-steuerbare Geräte ins Sonderangebot auf. Darunter die beliebten Fire TV Sticks, die teilweise günstiger denn je sind. Das gilt auch für den noch recht neuen Fire TV Stick 4K Max. Der kostet statt seines Einführungspreises von rund 65 Euro jetzt kurzzeitig nur noch 36,99 Euro. Ein Rabatt um 43 Prozent.

Der klassische Fire TV Stick 4K ist mit 55 Prozent Rabatt aber der Top-Deal. Der HDMI-Stecker für alle Fernseher-Modelle kostet statt 60 Euro jetzt nur noch 26,99 Euro. Unregelmäßig gab es den Stick schon das eine oder andere Mal zum halben Preis, der Preisrutsch deutlicher unter die 30-Euro-Marke ist jedoch erstmalig.

→ Das unterscheidet die „Max-Version“ vom normalen 4K-Modell

Reduziert sind auch weitere Amazon-Geräte: Einerseits der normale TV-Stick ohne 4K, der 21,99 Euro kostet, die Lite-Variante ist noch mal 5 Euro günstiger. Andererseits ist auch der Fire TV Cube um den halben Preis reduziert. Statt regulär 120 – kostet er nun nur noch 60 Euro.

Auch die Amazon-Tablets der Fire-Reihe sowie einige der smarten Display-Lautsprecher-Kombis aus der Echo-Show-Serie sind zum Alexa-Geburtstag günstiger. So kostet etwa das kleine Fire HD8 nun nur noch 70 Euro (statt 100 Euro) und das größere Fire HD10 Tablet ist von 150 auf 100 Euro reduziert. Der Echo Show 5 in der 2021er-Variante ist von rund 85 auf jetzt 55 Euro reduziert und wird so zum Schnäppchen. Nachfolgend eine Liste der besten Amazon-Alexa-Deals:

Fire TV Stick und Co.: Der Markt wächst

Neben dem Amazon-Stick gibt’s das Prinzip auch von Google mit dem Chromecast. Auch das ist ein HDMI-Dongle, das in den Fernseher gesteckt wird und diesem weitreichendere Möglichkeiten beschert. Komplett vergleichbar sind die beiden Geräte nicht. Der Amazon-Stick ist nahezu autark nutzbar, während der Chromecast eher die Verlängerung deiner Smartphones oder Tablets auf den Fernseher darstellt (zum vollständigen Vergleich).

Vergleichbar ist der Fire TV Stick eher mit dem neuen Chromecast mit Google TV – oder eben mit den Neuerscheinungen der Konkurrenz. Nachdem der US-Konzern Roku mit seinem Stick nun auch in Deutschland startete, brachte auch der Streaming-Anbieter waipu.tv seine Software auf einen schnell installierbaren HDMI-Stick.

Lesetipp: Diese 5 Fire-TV-Stick-Tricks kennen die wenigsten

Fire TV Stick 4K Max ausgepackt

Fernseher aufrüsten mit HDMI-Sticks

Die HDMI-Stecker kannst du in deinen Fernseher einstecken und hast somit eine smarte Oberfläche, auf der du Apps installieren und über die du Streamingdienste – beim Fire TV Stick vorrangig Amazon Prime Video – direkt auf deinem TV schauen kannst. Selbst wenn dein Fernseher schon ein Smart-TV ist, bringt der Amazon-Stick meist noch mehr Möglichkeiten mit sich.

Mit dabei ist außerdem die Alexa-Sprachfernbedienung. Sie kann den Stick einerseits direkt via Tasteneingabe steuern. Das kannst du zum Beispiel ein Video pausieren oder ein Lied überspringen. Andererseits kannst du über sie auch per Spracheingabe navigieren.