Halber Preis! Fire TV Stick 4K jetzt im Super Sale

Der Amazon Fire TV Stick 4K ist samt Sprachfernbedienung in den Wochenangeboten bei Amazon aufgeschlagen. Der sonst 60 Euro teure HDMI-Stick für den Fernseher ist um die Hälfte reduziert, somit ist das Angebot mit seinen 29,99 Euro noch mal deutlich besser als bei sonstigen Aktionen, wo es das Dongle immer mal wieder für 40 bis 50 Euro gibt.

Neben der 4K-Variante ist auch der normale Fire TV Stick günstiger. Er kostet mit 24,99 Euro nochmals 5 Euro weniger, unter dem Strich ist die UHD-Version jedoch die bessere Wahl, die 5 Euro Aufpreis sind unwesentlich für den erhaltenen Mehrwert.

Auch sonst sind noch einige Angebote aus der Amazon-Welt zu entdecken. Die Informationen dazu gibt’s weiter unten im Artikel. Das Angebot zum Fire TV Stick 4K gilt bis auf weiteres, ein Enddatum ist hier nicht kommuniziert. Weitere Angebote, etwa zu Kindle-E-Readern, sind am Donnerstagmorgen ausgelaufen.

Fire TV Stick 4K: Rüste deinen Fernseher auf

Den HDMI-Stecker kannst du in deinen Fernseher einstecken und hast somit eine smarte Oberfläche, auf der du Apps installieren und über die du Streamingdienste – allen voran Amazon Prime Video – direkt auf deinem TV schauen kannst. Selbst wenn dein Fernseher schon ein Smart-TV ist, bringt der Amazon-Stick meist noch mehr Möglichkeiten mit sich.

Mit dabei ist außerdem die Alexa-Sprachfernbedienung. Sie kann den Stick einerseits direkt via Tasteneingabe steuern. Das kannst du zum Beispiel ein Video pausieren oder ein Lied überspringen. Andererseits kannst du über sie auch per Spracheingabe navigieren.

→ Zum Amazon-Angebot

Fire TV Stick vs. Google Chromecast

Neben dem Fire TV Stick gibt’s das Prinzip auch von Google mit dem Chromecast. Auch das ist ein HDMI-Dongle, das in den Fernseher gesteckt wird und nun weitreichendere Möglichkeiten beschert. Komplett vergleichbar sind die beiden Geräte nicht. Der Amazon-Stick ist nahezu autark nutzbar, während der Chromecast eher die Verlängerung deiner Smartphones oder Tablets auf den Fernseher darstellt (zum vollständigen Vergleich).

Den Chromecast Ultra gibt es jedoch auch in einer neueren Google-TV-Variante. Diese ist eher mit dem Fire TV Stick vergleichbar – kostet jedoch immer noch 70 Euro. Ebenfalls eine Alternative ist der Mi TV Stick von Xiaomi. Den gibt’s ab 40 Euro.

Auch Echo Dot im Angebot

Neben den beiden Fire TV Sticks hat Amazon in dieser Woche jedoch noch weitere Sonderangebote der beliebten Eigenmarke auf Lager. So kostet der kleine Smart Speaker Echo Dot in der dritten, also der Vorgängerversion jetzt nur 25 Euro. Auch hier gibt es einen Rabatt von 50 Prozent auf den ursprünglichen Preis.

Der kleine Lautsprecher ist per Alexa bedienbar und eignet sich als kleines unauffälliges Gadget in jedem Raum. Untereinander und mit dem Internet vernetzt ergänzen sie deine Smart-Home-Umgebung und können sogar als Basis hierfür dienen. Mittlerweile ist allerdings auch der Nachfolger, der Echo Dot 4, bereits auf dem Markt.