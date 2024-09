Neue Woche, neue Schnäppchen: Die Top-Deals bei Amazon am Montag!

Wir wünschen dir einen guten Wochenstart – und deshalb bekommst du direkt die heißesten Schnäppchen von Amazon geliefert. Was darf es heute sein? Wir haben wie immer praktische und vor allem bezahlbare Gadgets ausgesucht, die jeder gebrauchen kann. Am besten wirfst du direkt einen Blick in unsere Auswahl und lässt dich überzeugen.

Die spannendsten Deals am Montag

Der Rückschnitt deiner Hecke steht an, dir fehlt aber noch das passende Werkzeug? Bei Amazon gibt es gerade diese Heckenschere von Gardena für 137,28 Euro statt 199,99 Euro. Dank des Teleskopstiels kannst du mit diesem Werkzeug auch bis zu 3,5 Meter hohe Hecken trimmen. Der abknickbare Kopf ermöglicht dir einen ordentlichen Schnitt des Heckendachs. Mit einem Gewicht von rund 4 Kilogramm kannst du sie auch leicht für längere Zeit herumtragen.

Wenn du mal wieder einen neuen Xbox-Controller gebrauchen könntest, ist jetzt der richtige Moment gekommen. Amazon schmeißt die drahtlosen Controller aktuell in vielen verschiedenen Farben für nur 44 Euro raus. Normalerweise kosten sie 20 Euro pro Stück mehr. Über die Xbox Wireless- und Bluetooth-Technologie kannst du die Controller auch mit Windows 10-PCs, Android-Smartphones und Tablets verbinden.

Dieser Etikettendrucker ist ein praktisches Gadget, das du für nur 18,99 Euro auf jeden Fall zu Hause haben solltest. Du kannst damit deine selbst gemachte Marmelade personalisieren, Geschenke dekorieren oder für Ordnung in den eigenen vier Wänden sorgen. Den Drucker steuerst du über eine App, die dir die Wahl zwischen verschiedenen Schriftarten und Designs lässt. Normalerweise kostet dich der Etikettendrucker rund 35 Euro. Das als „Amazons Tipp“ gelabelte Angebot ist nur befristet zum Preis von 18,99 Euro erhältlich!

In deinem Schrank ist es immer viel zu dunkel und du musst lange suchen, bis du das Kleidungsstück deiner Wahl findest? Mit dieser Schrankbeleuchtung ist das Geschichte. Sie kostet dich nur 14,44 Euro statt 16,99 Euro. Praktisch: Für die Lampe musst du nicht bohren. Sie ist magnetisch oder kann mit dem im Lieferumfang enthaltenen Kleber einfach angeklebt und wieder abgezogen werden. Der Akku der Leuchte hält bis zu 30 Tage, wenn er leer ist, lädst du die Lampe über ein USB-C-Kabel auf.

