Amazon-Deals am Montag: Lego-Set so günstig wie sonst nirgendwo

Die Black-Friday-Woche startet bei Amazon mit ziemlich starken Deals. Die heutigen Schnäppchen lassen sich kaum in einer einzigen Kategorie zusammenfassen. Wir liefern dir ein Solarpanel, das sich hervorragend für unterwegs eignet. Außerdem im Angebot: ein Lego-Bauset, das die Herzen von Herr der Ringe Fans höher schlagen lässt. Alle Deals sind heute wirklich günstig, und du profitierst von saftigen Rabatten. Los geht’s mit den Schnäppchen von Amazon!

Die heißesten Amazon-Deals am Montag

Dieses faltbare Solarpanel von Jackery sorgt dafür, dass du überall mit Strom versorgt bist. Vor allem, wenn du gerne campen gehst und dabei etwas abseits von Stellplätzen schlafen möchtest. Es hat eine Ausgangsleistung von 100 W und eignet sich für alle Standorte im Freien. Eigentlich zahlst du hierfür 329,99 Euro. Dank Black-Friday-Rabatt bekommst du es bei Amazon aktuell schon für 210 Euro.



Du putzt deine Fenster noch mit einem herkömmlichen Lappen? Dann wird es Zeit, dass du auf dieses Fensterstaubsauger-Set umrüstest. Das Modell von Amazon Basics kannst du auf allen ebenen Flächen anwenden und so auch auf Fliesen, Arbeitsplatten oder Spiegeln. Eigentlich stehen hier 42,01 Euro auf der Rechnung. Amazon verkauft dir den Putzhelfer jetzt allerdings schon für 35,50 Euro.

Das Lego Herr der Ringe Bruchtal Bauset (10316) bekommst du aktuell für 410,99 Euro statt wie sonst für 499,99 Euro und damit so günstig wie nirgends (Preisvergleich). Das Set besteht aus 6167 Teilen und 15 Minifiguren, darunter Legolas, Frodo und Gandalf. Außerdem überzeugt es mit unzähligen Details, die den Bauspaß komplett machen. Für 410,99 Euro gehört es dir.

Diese kleine Powerbank für nur 19,36 Euro ist in etwa so groß wie eine Kreditkarte und passt deshalb in jede noch so kleine Tasche. Mit einer Akkukapazität von 10.000 mAh sorgt sie dafür, dass dir unterwegs nie wieder der Akku ausgeht. Sie verfügt nur über einen USB-C-Anschluss, weshalb du ein entsprechendes Ladekabel für die Benutzung brauchst. Normalerweise stehen hier 33,99 Euro auf der Rechnung, dann Black Friday Rabatt allerdings nur 19,36 Euro.

Täglich neue Schnäppchen von Amazon

Kannst du alles nicht gebrauchen? Dann freu dich schon mal auf morgen. Wir versorgen dich auch am Dienstag mit den coolsten Amazon-Deals. Falls du nicht warten möchtest, schau doch mal hier auf unserer Deal-Seite vorbei.

→ Zu den heißesten Deals vom Dienstag

Mit Tipps, Tricks und praktischen Infos: Unser Black Friday Schnäppchen-Guide

Hast du dich schon immer gefragt, woher der Black Friday eigentlich kommt oder welche Schnäppchen-Events es sonst noch so im Jahr gibt? Oder suchst du vielleicht eher Hilfe, um in den kommenden Tagen auch wirklich nur bei guten Angeboten zuzuschlagen? Dann kommt unser kostenloser Black Friday Schnäppchen-Guide wie gerufen für dich! Hier bekommst du nämlich nicht nur reichlich Trivia rund um den Black Friday, sondern auch sonst viele nützliche Tipps zum Online-Shopping. Mit unserem Guide machst du garantiert keinen Fehlkauf am Black Friday!

Und das Beste: Der Schnäppchen-Guide ist komplett kostenlos und kann ganz einfach auf dieser Seite bestellt werden. Melde dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse für unseren Deal-Newsletter an und schon landet der Guide in deinem digitalen Postfach. Doppelt cool: Künftig informieren wir dich dann auch einmal die Woche über die aktuellen Top-Deals im Netz – dir geht also kein Schnäppchen mehr durch die Lappen.