Günstig in die Woche starten: Entdecke die besten Montag-Deals bei Amazon!

Es ist Montagmorgen und wir starten die Woche direkt mit spannenden Schnäppchen von Amazon. Heute findest du wieder jede Menge cooler Deals, die du dir gönnen kannst. Oder du machst jemand anderen eine Freude und verschenkst etwas aus dieser Liste. Egal, wonach du suchst, hier wirst du sicher fündig. Am besten wirfst du direkt einen Blick in unsere Auswahl und lässt dich überzeugen.

Derweil laufen auch längst die Warm-Up-Deals für die „Prime Deal Days“, die offiziell am Dienstag und Mittwoch über die Bühne gehen. Hier gibt es etwa Gratis-Monate für Musikstreamingdienste, bis zu 65 Prozent Rabatt auf Amazon-Geräte und insbesondere dieser clevere Gadget-Tipp ist uns jetzt schon ins Auge gesprungen.

Die spannendsten Deals am Montag

Dein Wecker klingelt noch bevor die ersten Sonnenstrahlen durch das Fenster fallen? Das kann das Aufstehen ganz schön erschweren. Mit diesem Tageslichtwecker von Philips sagst du der dunklen Jahreszeit den Kampf an. Das Gerät simuliert einen Sonnenaufgang direkt von der Bettkante aus und weckt dich dadurch auf natürliche und angenehme Weise. Normalerweise kostet dich dieser Wecker stolze 149,99 Euro. Aktuell kommst du bei Amazon allerdings schon für 99,99 Euro ran.

Fernbedienungen gehören wohl zu den meistgesuchten Geräten in einem Haushalt. Mit dieser farbigen Silikonhülle verwandelst du deine Fire-TV-Fernbedienung in einen richtigen Hingucker, den du nicht mehr so schnell aus den Augen verlierst. Bei diesem Angebot für nur 8,99 Euro statt 16,99 Euro bekommst du zwei Hüllen, die sogar im Dunklen leuchten. Außerdem ist hier ein Bändchen für dein Handgelenk integriert, sodass du die Fernbedienung immer fest im Griff hast.

Hast du noch Batterien zu Hause? Nein? Dieses Schnäppchen ändert das. Hier bekommst du für 31,99 Euro statt 39,99 Euro 100 AA-Batterien von Varta. Dank des Angebots zahlst du so pro Batterie nur rund 32 Cent. AA-Batterien kannst du beispielsweise in Fernbedienungen, Smart Home Geräten oder Bewegungssensoren verwenden.

Mit dieser thermischen Haarbürste von ghd wird dein tägliches Haarstyling zum Kinderspiel. Normalerweise müsstest du für dieses Tool der Top-Marke satte 169 Euro auf den Tisch legen. Bei Amazon kommst du jedoch aktuell mit einem ordentlichen Rabatt von 47 Prozent für nur 89,99 Euro dran. Die Bürste bändigt und glättet deine Haare im Handumdrehen, ohne dass du ewig mit einem Glätteisen hantieren müsstest.

Täglich neue Schnäppchen von Amazon

Kannst du alles nicht gebrauchen? Dann freu dich schon mal auf morgen. Wir versorgen dich auch am Dienstag mit den coolsten Amazon-Deals. Falls du nicht warten möchtest, schau doch mal hier auf unserer Deal-Seite vorbei. Übrigens: Am 8. und 9. Oktober ist wieder Amazon Prime Day. Lass dir die Schnäppchen an diesen Tagen definitiv nicht entgehen – wir halten dich auf dem Laufenden!

→ Zu den heißesten Deals vom Dienstag