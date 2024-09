Immer wieder montags: Die Amazon-Deals zum Wochenstart

Es ist Montag. Ein viel zu kurzes Wochenende liegt hinter dir, eine definitiv zu lange Woche vor dir? Wenn du dir die Zeit etwas erträglicher machen willst, bist du hier genau richtig. In diesem Artikel findest du taufrische Amazon-Deals von heute. Handverlesen aus unserer Schnäppchen-Redaktion. Guck doch einfach mal durch und lass dich inspirieren. Und wer weiß, vielleicht wartet bald schon ein Päckchen auf dich und die Woche erscheint dir nicht mehr ganz so lang.

Unsere Deal-Highlights vom Montag

Dieser höhenverstellbare Schreibtisch. Er lässt sich von 72 cm bis 118 cm verstellen, sodass du deine Arbeit aus dem Homeoffice auch bequem im Stehen verrichten kannst. Für 180,79 Euro statt 229,99 Euro reduziert Amazon ihn um 21 Prozent. Mit 160 x 80 cm finden zudem genug von deinen Büroutensilien auf dem Schreibtisch Platz. Es gibt ihn übrigens auch in 120 x 80 cm und 140 x 80 cm, sowie in anderen Farben.

Der Amazon Fire TV Stick mit Alexa Sprachfernbedienung. Normalerweise musst du für Stick und Fernbedienung 44,99 Euro hinlegen. Aktuell bietet Amazon sie dir für 29,99 Euro an. Es handelt sich um die neuste Version des Fire TV Sticks, mit 50 Prozent mehr Leistung als das Modell von 2019. So kannst du auf deinem Fernseher in null Komma nichts Streaminganbieter wie Netflix und Amazon Prime genießen.

Die Kühl-Gefrierkombination von Hisense. Für 185 Liter Gefrierteil und 334 Liter Kühlteil zahlst du 659 Euro statt 849 Euro. Amazon streicht also satte 190 Euro vom Preis für das Marken-Gerät. Die Kühl-Gefrierkombi verbraucht 247 kWh pro Jahr und besitzt die Energieeffizienzklasse D. Wenn du dich statt dem schwarzen für das edelstahlfarbene Modell entscheidest, zahlst du sogar nur 645 Euro.

Dieser Augenbrauentrimmer. Für nur 9,99 Euro kannst du widerspenstige Brauen schmerzlos in Form bringen. Durch die versteckten Klingen läufst du laut Hersteller nämlich keine Gefahr, dich beim Rasieren zu schneiden. Normalerweise kostet das Gadget 13,99 Euro. Der Trimmer ist mit einem Akku ausgestattet, sodass du ihn auch unterwegs problemlos anwenden kannst. Im Lieferumfang ist außerdem ein Ladekabel enthalten, um ihn wieder aufzuladen.

Jeden Tag neue Amazon-Schnäppchen

Spricht dich nichts an? Keine Sorge, morgen ist auch noch ein Tag und die Angebote vom Dienstag stehen schon in den Startlöchern. Falls du nicht so lange warten willst, guck doch gerne mal hier auf unserer Deal-Seite vorbei.