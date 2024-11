Mittwochs-Deals bei Amazon: Smarte Technik und Küchenhelfer zum Sparpreis!

Heute locken die Amazon-Tagesangebote mal wieder mit waschechten Schnäppchen: Ob ein smartes Heizkörperthermostat für mehr Komfort und Energieeffizienz bei dir zu Hause oder eine hochwertige Pfanne von Tefal, die dich kochen lässt wie ein Profi. Hier ist für jeden etwas dabei. Da es sich hier um Black-Week-Angebote handelt, können die Preise stark schwanken und du solltest dich beeilen, um den besten Preis zu ergattern.

Coole Amazon-Deals für den Mittwoch

Kochen wie der Profi Jamie Oliver mit dieser Pfanne von Tefal: Sie hat einen Durchmesser von 28 cm und dank ihrer Antihaftbeschichtung bleibt hier nichts kleben beim Braten. Sie eignet sich für Induktionsherde und ist außerdem Backofenfest. In gewohnter Tefal-Manier müsstest du eigentlich 109,99 Euro für die Pfanne zahlen. Dank Black Friday Rabatt sparst du dir 64 Prozent und zahlst jetzt nur 39,99 Euro.

Neuer Xbox-Controller gefällig? Bei Amazon kommst du gerade für nur 44,99 Euro an dieses Modell in „Robot White“. Eigentlich stehen hier 59,99 Euro auf der Rechnung. Du hast die Qual der Wahl, denn dir stehen eine Menge unterschiedlicher Farben zur Auswahl. Perfekt also, wenn du dir die Konsole mit Geschwistern oder Mitbewohnern teilst, so kann sich jeder einen eigenen Controller aussuchen.

Wenn du viel am Computer arbeitest, solltest du auf eine ergonomische Maus umrüsten. Mit diesem Modell von Logitech hältst du die Hand so, als ob du jemandem die Hand schütteln willst. Das entlastet die Muskulatur und reduziert den Druck auf dein Handgelenk. Amazon verlangt hier außerhalb des Black Friday Sales 119,99 Euro. Doch dank Rabatt kommst du heute schon für 64,90 Euro dran.

Dieses Smarte Heizkörperthermostat von Tado bekommst du aktuell mit einem Rabatt von 60 Prozent, wodurch du nur 99,99 Euro anstatt 249,99 Euro zahlst! Das Starter-Kit enthält zwei der Thermostate und eine Internetbridge, die dir eine Steuerung per App oder Sprachbefehl ermöglicht. Einmal installiert, sollst du so um bis zu 22 Prozent Energie sparen. Die App liefert dir außerdem Zeitpläne, wann du heizen solltest, und erkennt offene Fenster.

Hast du dich schon immer gefragt, woher der Black Friday eigentlich kommt oder welche Schnäppchen-Events es sonst noch so im Jahr gibt? Oder suchst du vielleicht eher Hilfe, um in den kommenden Tagen auch wirklich nur bei guten Angeboten zuzuschlagen?

