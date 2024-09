Nur für begrenzte Zeit: Jetzt die Amazon-Highlights am Mittwoch sichern!

Entdecke die besten Schnäppchen des Tages bei Amazon und sichere dir am heutigen Mittwoch starke Angebote! Viele reduzierte Produkte warten nur darauf, dass sie in deinem Warenkorb landen. Allerdings sind sie alle nur für kurze Zeit verfügbar – also sei schnell, bevor der Deal vorbei ist! Durchstöbere unseren Artikel und finde praktische Begleiter für den Alltag und spannende Must-haves zum kleinen Preis.

Starke Deals am Mittwoch bei Amazon

Die meisten von uns verbringen ihren Alltag sitzend und leiden deshalb unter Rückenschmerzen oder anderen Beschwerden. Um dem entgegenzuwirken, gibt es sogenannte Walking Pads. Diese Laufbänder sind speziell für den Heimgebrauch entwickelt, um abends beim Fernsehen oder während des Homeoffice ein paar Schritte zu gehen. Bei Amazon bekommst du aktuell ein solches Modell für nur 139,99 Euro. Beeil dich jedoch, denn das Angebot ist befristet und danach kostet das Laufband wieder 199,99 Euro.

Eine leckere Erweiterung für deine Küche: Dieser Crêpes Maker von Russell Hobbs. Die Pfanne kannst du wie ein Raclette einfach einstecken und loskochen. Sie ist antihaftbeschichtet, sodass du mühelos Crêpes, Pfannkuchen oder Burritos herstellen kannst. Im Paket enthalten ist ein Teigverteiler und ein Pfannenwender. Normalerweise musst du hier 25,99 Euro zahlen. Mit einem aktuellen Rabatt von 17 Prozent zahlst du jedoch nur 21,49 Euro.

Diese Handyhalterung von UGREEN ist super praktisch für dein Auto. Du steckst sie einfach in die Lüftung deines PKWs und kannst dein Handy dort einklemmen. Wenn du zum Beispiel per Navigation fahren musst, hast du die Karte hier immer auf Augenhöhe. Für die Halterung zahlst du jetzt nur 10,82 Euro, damit ist sie rund fünf Euro billiger als sonst. Zugreifen lohnt sich also!

Leidest du oder eine Freundin unter Schmerzen während der Periode? Dann kann dir dieses Menstruationspad von Beurer Abhilfe verschaffen, und das ganz ohne Schmerzmittel. Du kannst es bequem unter der Kleidung im Alltag tragen. Es spendet Wärme und lindert mittels transkutaner elektrischer Nervenstimulation (TENS) effektiv deine Beschwerden. Normalerweise würde es 80,49 Euro kosten. Auf Amazon bekommst du es jedoch aktuell für 38 Prozent reduziert, sodass du nur 49,99 Euro zahlen musst.

Nichts dabei? Das macht nichts

Heute war nichts für dich dabei? Freu dich einfach schon mal auf die Angebote vom morgigen Donnerstag, vielleicht wirst du dann fündig. Weitere coole Deals warten schon jetzt hier auf dich. Übrigens: Am 8. und 9. Oktober ist wieder Amazon Prime Day. Lass dir die Schnäppchen an diesen Tagen definitiv nicht entgehen – wir halten dich auf dem Laufenden!

