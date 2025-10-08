Amazon-Deals am Mittwoch (08.10.): Der Prime Day geht in die zweite Runde

Wir haben dir heute einige spannende Gadgets für dein Zuhause herausgesucht. Von einem Smart-Home-Starterkit bis zu einer Bluetooth-Box von Bose ist einiges dabei, das du nicht verpassen solltest. Wie immer gilt auch am heutigen Mittwoch (08.10.): Die Preise sind wahnsinnig gut und von hohen Rabatten gezeichnet.

Die besten Amazon-Deals am Mittwoch

Den Anfang macht heute dieser Amazon Fire TV Stick. Mit dieser Version kannst du in 4K streamen und dank Wi-Fi-6-Unterstützung sogar vollkommen ruckelfrei. Um den TV-Stick mit Strom zu versorgen, kannst du ihn direkt mit dem USB-Anschluss deines Fernsehers versorgen, sodass keine Steckdose erforderlich ist. Für 47,99 Euro statt 94,98 Euro gehört er dir. Hier geht’s zum Angebot.

Den (Trink)Spiel-Klassiker Looping Louie bekommst du während des Prime Days ebenfalls mit einem Rabatt von 44 Prozent. Statt 31,99 Euro zahlst du nur noch 17,99 Euro. Das Spiel eignet sich ideal als Gesellschaftsspiel und als Wichtelgeschenk für die Weihnachtszeit. Hier geht’s zum Angebot.

Für die passende musikalische Untermalung beim Spieleabend sorgt die Bose SoundLink Flex. Der tragbare Bluetooth-Lautsprecher ist ebenfalls ganze 47 Prozent günstiger und kostet nun statt 179,95 Euro nur noch 94,95 Euro. Der Akku hält für bis zu zwölf Stunden und außerdem ist der Lautsprecher auch wasserdicht. Hier geht’s zum Angebot.

Smart Home für Einsteiger: Der Echo Dot (5. Generation) ist gerade im Bundle mit einer smarten Steckdose erhältlich. Du kannst das an die Steckdose angeschlossene Gerät und alle weiteren kompatiblen smarten Geräte in deinem Haus dann per Sprachbefehl steuern. Statt 87,98 Euro bekommst du das Starterkit für 34,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

