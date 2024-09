Freitagsspecial: Praktische Amazon-Gadgets zum kleinen Preis – Alles unter 20 Euro!

Starte in dein Wochenende mit den Top-Deals von Amazon am Freitag! Auch heute warten wieder zahlreiche praktische Helferlein auf dich. Das Beste daran: Wir haben ausschließlich Artikel unter 20 Euro für dich herausgesucht, sodass hier auch wirklich jeder fündig wird. Sichere dir jetzt ein Schnäppchen, auf das du dich am Wochenende freuen kannst.

Mega Amazon-Deals am Freitag

Sollte eigentlich jeder zu Hause haben: diese zwei Taschenlampen. Der Doppelpack kostet dich aktuell nur 18,99 euro statt 22,99 Euro. Mit einer Helligkeit von 2.000 Lumen und fünf verschiedenen Beleuchtungsmodi sorgen die Lampen auch im Dunklen der Nacht für genug Licht. Sie funktionieren ohne Batterien und werden mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-C-Kabel einfach wieder aufgeladen.

Wenn du immer wieder Schmerzen im Nacken und den Schultern hast, könnte dir dieses Kissen weiterhelfen. Durch seine gekrümmte Form soll es Beschwerden und einen steifen Nacken lindern. Die Wirbelsäule wird gedehnt, wodurch sich auch deine Haltung verbessern soll. Du sparst dir somit bestenfalls sogar den Gang zum Arzt. Aktuell kostet dich der „Bestseller Nr.1“ auf Amazon nur 18,99 Euro statt 30,99 Euro. Du hast hier die Wahl zwischen fünf verschiedenen Farben.

Du bist eine Naschkatze? Dann ist dieses Mini-Waffeleisen das perfekte Gadget für deine Küche. Es hat einen Durchmesser von 10 cm und die Antihaftbeschichtung verhindert, dass beim Backen Teig hängen bleibt. Besonders cool ist das Retrodesign des Waffeleisens. Durch seine kompakte Größe passt es auch in jede noch so kleine Küche. Für einen Schnäppchenpreis von nur 14,23 Euro gehört das Waffeleisen dir. Es ist damit bei Amazon rund 10 Euro billiger als sonst.

Ist dein Laptop mit USB-C-Ports ausgestattet, dein USB-Stick aber mit USB-A? Abhilfe schaffen da diese USB-C-auf-USB-A-Adapter. Für nur 6,99 Euro statt 11,99 Euro bekommst du hier gleich zwei Stück und kannst einen zu Hause benutzen und den anderen auf der Arbeit. Die Adapter übertragen deine Daten mit einer Geschwindigkeit von 5 Gbit/s von einem Gerät auf das andere. Praktisch: Mit diesen Zwischensteckern kannst du beispielsweise auch USB-Sticks direkt an dein Handy anschließen und auslesen.

Am Montag gibt es neue Deals

Falls heute nichts für dich dabei war, musst du nicht das ganze Wochenende warten, bis wir dir wieder neue Amazon-Deals liefern. In unserer Deal-Rubrik findest du immer wieder neue Angebote, die garantiert einen Blick wert sind. Übrigens: Am 8. und 9. Oktober ist wieder Amazon Prime Day. Lass dir die Schnäppchen an diesen Tagen definitiv nicht entgehen – wir halten dich auf dem Laufenden!



