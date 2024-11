Black-Friday-Angebote bei Amazon: Das darfst du nicht verpassen

Die Black Friday Rabatte sind in vollem Gange, und bei den heutigen Amazon-Deals des Tages kannst du deshalb richtig sparen! Wie wäre es mit einer stylishen Smartwatch oder weiteren innovativen Gadgets, die deinen Alltag aufwerten – und das alles zu stark reduzierten Preisen. Egal, ob du nach einem smarten Accessoire für dein Handgelenk suchst oder noch ein Weihnachtsgeschenk abstauben möchtest, hier findest du die besten Schnäppchen, die du nicht verpassen solltest.

Amazon-Deals am Freitag

Dieser Sechserpack LEDs von Philips ist gerade so günstig, dass du ihn als Ersatz kaufen könntest, sollte mal eine deiner Lampen zu Hause kaputtgehen. Die GU1-Lampen mit 50 W liefern ein warmweißes Licht und eignen sich deshalb ideal für gemütliche Wohnräume. Du zahlst anstatt 26,99 Euro bei Amazon aktuell nur 14,99 Euro.

Du hast wenig Platz in deiner Küche, auf eine Heißluftfritteuse willst du aber trotzdem nicht verzichten? Die Ninja Double Stack XL löst dein Problem. Sie bietet insgesamt 9,5 Liter Fassungsvermögen, aufgeteilt auf zwei Schubladen, sodass du bis zu acht Portionen gleichzeitig zubereiten kannst. Dank zwei weiterer Einschübe kannst du hier auf vier unterschiedlichen Ebenen kochen. Eigentlich schlägt die Ninja mit 269,99 Euro zu Buche. Dank Black Friday Rabatt bekommst du sie jetzt schon für nur 184,99 Euro.

Die Amazfit Active Smartwatch begleitet dich im Alltag und beim Sport. Mithilfe von KI erstellt sie dir persönliche Trainingspläne und gibt dir so neue Impulse, um dein Training noch effektiver zu gestalten. Ihr Akku hält dabei bis zu 14 Tage lang. Die Amazfit Smartwatch bekommst du jetzt für nur 79,90 Euro anstatt 99,90 Euro, was sie auch zu einem super Geschenk für Sportbegeisterte macht.

Wenn du ständig vergisst, deine Parkscheibe im Auto zu hinterlegen, wird es an der Zeit, dass du dir dieses elektronische Modell zulegst. Du bringst sie einfach an deiner Windschutzscheibe an, wo sie automatisch erkennt, wenn du parkst. Sie stellt die Uhrzeit dann passend ein und du musst nichts weiter tun. Du bekommst sie dank Black Friday Rabatt für nur 16,99 Euro anstatt 29,95 Euro. Wahlweise gibt es das Modell auch in Schwarz.

Am Montag gibt es wieder frische Deals

Falls heute nichts für dich dabei war, musst du nicht das ganze Wochenende warten, bis wir dir wieder neue Amazon-Deals liefern. In unserer Deal-Rubrik findest du immer wieder neue Angebote, die garantiert einen Blick wert sind.

← Zu den besten Deals vom Donnerstag

Mit Tipps, Tricks und praktischen Infos: Unser Black Friday Schnäppchen-Guide

Hast du dich schon immer gefragt, woher der Black Friday eigentlich kommt oder welche Schnäppchen-Events es sonst noch so im Jahr gibt? Oder suchst du vielleicht eher Hilfe, um in den kommenden Tagen auch wirklich nur bei guten Angeboten zuzuschlagen? Dann kommt unser kostenloser Black Friday Schnäppchen-Guide wie gerufen für dich! Hier bekommst du nämlich nicht nur reichlich Trivia rund um den Black Friday, sondern auch sonst viele nützliche Tipps zum Online-Shopping. Mit unserem Guide machst du garantiert keinen Fehlkauf am Black Friday!

Und das Beste: Der Schnäppchen-Guide ist komplett kostenlos und kann ganz einfach auf dieser Seite bestellt werden. Melde dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse für unseren Deal-Newsletter an und schon landet der Guide in deinem digitalen Postfach. Doppelt cool: Künftig informieren wir dich dann auch einmal die Woche über die aktuellen Top-Deals im Netz – dir geht also kein Schnäppchen mehr durch die Lappen.