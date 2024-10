Endlich Freitag – diese Amazon-Deals machen das Wochenende noch besser!

Starte entspannt ins Wochenende mit den heutigen Amazon-Deals am Freitag! Ob praktische Helfer wie Einmalhandschuhe für den Haushalt, eine TV-Wandhalterung für den perfekten Blickwinkel oder ein digitaler Bilderrahmen, um deine schönsten Erinnerungen stilvoll in Szene zu setzen – hier ist für jeden etwas dabei. Wirf einen Blick auf die aktuellen Angebote und sichere dir die Schnäppchen des Tages.

Spannende Amazon-Deals am Freitag

Du hast dir einen neuen Fernseher gekauft, der jetzt noch an der Wand angebracht werden muss? Mit dieser Wandhalterung kein Problem. Sie eignet sich für alle flachen und sogar curved Geräte mit einer Bildschirmdiagonale von 23 bis 60 Zoll. Dabei kostet sie dich aktuell nur 18,99 Euro statt 21,99 Euro. Zusätzlich hast du hier die Möglichkeit, einen 5-Prozent-Coupon anzuwenden, sodass du beim Kauf noch mal extra sparst!

Diese Waschmaschine ist ein echter Schnäppchen-Geheimtipp. Hier bekommst du 9-Kilogramm-Füllvolumen und Energieeffizienzklasse A. Dazu kommen jede Menge unterschiedlicher Programme von Kaltwäsche bis zu einer Dampfbehandlung, die bis zu 99 Prozent der Bakterien aus der Wäsche entfernen soll. Normalerweise verlangt der Hersteller Midea für die Maschine 359 Euro, aktuell kommst du jedoch für 305,15 Euro ran. Schnell sein lohnt sich hier also, denn das Angebot ist befristet!

Ob zum Kochen oder für den Toilettenputz, diese Einweghandschuhe solltest du definitiv zu Hause haben. Bei Amazon bekommst du 200 Stück für nur 10,86 Euro statt 14,99 Euro. Die Handschuhe gibt es in verschiedenen Größen und Farben. Sie sind nicht nur Latex-, sondern auch puderfrei, was sie zu einer besonders guten Wahl für Allergiker macht. Strukturierte Fingerspitzen sorgen auch bei Nässe für einen guten Grip.

Fotos immer nur am Handy anzusehen ist lange nicht so schön wie einen richtigen Bilderrahmen in der Wohnung stehen zu haben. Wenn du dich bei der Auswahl des perfekten Bildes nicht entscheiden kannst, ist ein digitaler Bilderrahmen das passende Gadget für dich. Hier kannst du bis zu 40.000 verschiedene Fotos speichern und anzeigen lassen. Der „Amazons Tipp“ glänzt aktuell mit einem ordentlichen Rabatt von 43 Prozent. So zahlst du heute nur 79,98 Euro statt 139,99 Euro!

