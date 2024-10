Deal-Tipps am Donnerstag: Diese Amazon-Angebote sind einen Blick wert

Auch heute stellen wir dir wieder vier Highlight-Deals auf Amazon vor. Von einem Handstaubsauger für rund 26 Euro über einen kompakten JBL-Speaker bis hin zu einem süßen Adventskalender. Wir haben eine bunte Mischung herausgesucht und zeigen dir, wo sich das Zuschlagen lohnen könnte.

Starke Amazon-Deals am Donnerstag

Starten wir direkt mit unserem Tageshighlight: Dieser Handstaubsauger von Baseus ist dank eines anklickbaren Coupons in Höhe von 45 Prozent jetzt schon für lediglich 26,39 Euro zu haben. Mit dem Gerät holst du dir eine ideale Ergänzung zu deinem herkömmlichen Sauger. Verschiedene Aufsätze machen das Saugen von Möbeln, dem Pkw und vielem mehr zum Kinderspiel. Eine Bewertung von durchschnittlich 4,1 Sternen bei über 200 Rezensionen kann sich ebenfalls sehen lassen.

JBL liefert dir mit seinen Boomboxen und den anderen Bluetooth-Speakern stets hochwertige Lautsprecher für unterwegs. Die kompakteste Box des Herstellers ist aber sicherlich der JBL Go 4. Der kleine Lautsprecher wiegt keine 20 Gramm und misst 9,43 x 7,57 x 4,22 cm. Dadurch kannst du ihn wirklich immer und überall mitnehmen. Gleichzeitig verspricht JBL trotzdem seinen gewohnt starken Sound sowie eine Akkulaufzeit von bis zu 7 Stunden. Kostenpunkt aktuell: nur noch 43,08 Euro.

Hast du dein Geschirr auch von verschiedenen Familienmitgliedern geschenkt bekommen, wodurch nichts zueinanderpasst? Dann könnte sich die Investition in dieses Schalen-Set lohnen. Die sechs Schüsseln sind im schlichten Weiß gehalten und passen dadurch zu jedem Stil. Außerdem sind sie spülmaschinenfest, was die Reinigung zum Kinderspiel macht. Amazon verpasst dem Set jetzt einen Rabatt in Höhe von 38 Prozent, wodurch du nur noch 48 Euro zahlen musst. Dies entspricht günstigen 8 Euro pro Schüssel.

Die Zeit fliegt, denn in knapp einem Monat ist schon wieder Dezember! Wer jetzt Panik bekommen hat, weil er noch keinen Adventskalender für seine Liebsten hat, sollte unbedingt in unseren Kaufratgeber für Adventskalender reinschauen. Hier liefern wir dir 13 ausgefallene Kalender, fernab von normaler Schokolade. Für alle Lego- und Harry Potter-Fans haben wir aber noch einen weiteren Tipp: Bei Amazon kommst du jetzt schon für 23,99 Euro an einen Lego Harry Potter Adventskalender.

Morgen gibt es neue Deals

Na, war etwas für dich dabei? Wir hoffen natürlich ja! Morgen müssen die Amazon-Tagesdeals aufgrund eines Feiertags bei uns in Brühl übrigens leider ausfallen. Doch keine Sorge. In unserer Deal-Rubrik von inside digital liefern wir dir das ganze lange Wochenende hinweg weitere spannende Angebote. Klick dich also gerne mal rein.

