Donnerstags-Highlights: LEGO, Fire TV Stick und mehr!

Das Wochenende ist schon bald zum Greifen nahe, und die heutigen Amazon-Deals sollen dir die Wartezeit bis zum Freitagnachmittag verkürzen. Hier findest du heute ein spannendes LEGO-Set für kreative Stunden unter dem Weihnachtsbaum oder einen Amazon Fire TV Stick für entspannte Filmabende. In dieser Liste ist für jeden etwas dabei.

Spannende Amazon-Deals am Donnerstag

Den Amazon Fire TV Stick bekommst du gerade für nur 24,99 Euro statt für 44,99 Euro, was ihn zu einem richtig guten Schnäppchen macht. Du streamst mit dem Stick in Full HD und kannst die Programme über die Alexa-Sprachfernbedienung steuern. Der Stick bietet dir schnellen Zugriff auf Streaminganbieter wie Netflix, Prime Video oder Disney+. Dank des HDMI-Anschlusses kannst du ihn auch auf Reisen mitnehmen und hast so deine persönliche Unterhaltung immer griffbereit.

Der Lego City Personen-Schnellzug (60337) ist das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle Zugfans. Cool dabei ist, dass der Zug, einmal zusammengebaut, auch über die Schienen fährt und mit einem Controller ferngesteuert werden kann. Das Bauset besteht aus insgesamt 764 Teilen und eignet sich für Kinder ab sieben Jahren. Eigentlich müsstest du hier 159,99 Euro auf den Tisch legen, dank Black-Friday-Rabatt sind es aber nur noch 99,99 Euro!

Kann man eigentlich immer gebrauchen: Eine 6-fach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl. Diese kommt mit extra Berührungsschutz aus, optimal für Familien mit kleinen Kindern. Die Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz schützt die angeschlossenen Geräte bei Gewittern vor Überspannungen. Amazon verlangt hierfür 16,99 Euro. Für kurze Zeit sinkt der Preis aber auf nur 9,14 Euro, zuschlagen lohnt sich jetzt also so richtig.

Diese Föhnbürste von Revlon ist ein Klassiker, wenn es ums Haarstyling geht. Allein bei Amazon wurde sie im letzten Monat über 5.000-mal gekauft. Sie trocknet und stylt deine Haare gleichzeitig. Mit etwas Übung zauberst du dir damit auch einen Blow-out wie vom Friseur in deinem eigenen Badezimmer. Im Paket enthalten ist hier auch noch ein Kamm, mit dem du deine Haare besser abteilen kannst. Die Bürste ist aktuell um 40 Prozent reduziert, sodass sie dich anstatt 49,99 Euro jetzt nur noch 29,99 Euro kostet.

Na, war etwas für dich dabei? Wir hoffen natürlich ja! Falls nicht: keine Sorge. In unserer Deal-Rubrik von inside digital liefern wir dir weitere spannende Angebote. Klick dich also gerne mal rein.

Mit Tipps, Tricks und praktischen Infos: Unser Black Friday Schnäppchen-Guide

Hast du dich schon immer gefragt, woher der Black Friday eigentlich kommt oder welche Schnäppchen-Events es sonst noch so im Jahr gibt? Oder suchst du vielleicht eher Hilfe, um in den kommenden Tagen auch wirklich nur bei guten Angeboten zuzuschlagen? Dann kommt unser kostenloser Black Friday Schnäppchen-Guide wie gerufen für dich! Hier bekommst du nämlich nicht nur reichlich Trivia rund um den Black Friday, sondern auch sonst viele nützliche Tipps zum Online-Shopping. Mit unserem Guide machst du garantiert keinen Fehlkauf am Black Friday!

Und das Beste: Der Schnäppchen-Guide ist komplett kostenlos und kann ganz einfach auf dieser Seite bestellt werden. Melde dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse für unseren Deal-Newsletter an und schon landet der Guide in deinem digitalen Postfach. Doppelt cool: Künftig informieren wir dich dann auch einmal die Woche über die aktuellen Top-Deals im Netz – dir geht also kein Schnäppchen mehr durch die Lappen.