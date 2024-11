Amazon-Deals des Tages: Lego Technic mit 30 Prozent Rabatt

In der heutigen Ausgabe der Amazon-Deals des Tages warten wieder spannende Angebote auf dich. Im Rampenlicht stehen Smart-Home-Schnäppchen, die dein Zuhause noch intelligenter und vor allem sicherer machen. Außerdem im Angebot: ein beeindruckendes LEGO Technic Set, das nicht nur Kinderherzen höher schlagen lässt. Hier findest du Top-Deals, die du nicht verpassen solltest!

Coole Amazon-Deals am Donnerstag

Dieses kleine Gadget schützt dich effektiv vor Blitzern und anderen Gefahren im Straßenverkehr. Der Co-Driver Blitzerwarner kommt mit ins Auto und gibt ein akustisches und visuelles Signal ab, wenn er eine Gefahrenstelle erkennt. Um so zuverlässig wie möglich zu sein, greift er dafür auf ein Netzwerk bestehend aus über acht Millionen Fahrern zurück. Normalerweise kostet er dich 49,95 Euro. Bei Amazon bekommst du ihn jetzt schon für nur 27,99 Euro.

Dir fehlt noch ein passendes Weihnachtsgeschenk für deine Kinder (oder dich selbst)? Dieser Lego Technic Koenigsegg (42173) Sportwagen sorgt für viel Bauspaß unter dem Weihnachtsbaum. Es besteht aus insgesamt 801 Teilen, und Türen sowie der V8-Motor sind beweglich. Eigentlich schlägt dieses Set mit 52,99 Euro zu Buche. Dank Black Friday Rabatt bekommst du es jetzt aber schon für 36,99 Euro.

Mit einem intelligenten Heizkörperregler kannst du Energie und Heizkosten sparen. Dieses Gerät von AVM montierst du an allen gängigen Heizkörperventilen mit Anschlussgewinde. Via Tastendruck verbindest du das Gerät dann mit deiner Fritz!Box und kannst die Heizung auch von unterwegs aus steuern. Hier stehen normalerweise 69 Euro auf der Rechnung. Du kommst jetzt aber schon für 49 Euro dran.

Richtig smart wird es mit diesen Rauchmeldern von X-Sense. Sobald eines der Geräte Rauch erkennt, ertönt der Alarm von allen verbundenen Rauchmeldern im Gebäude. Außerdem bekommst du eine Nachricht an dein Smartphone gesendet, solltest du nicht zu Hause sein. So kannst du im Ernstfall möglicherweise eine Katastrophe verhindern und alle Hausbewohner werden frühzeitig gewarnt. Das Set mit sechs Rauchmeldern und der notwendigen Basisstation kostet dich 135,99 Euro. Amazon streicht jedoch 30 Prozent von diesem Preis, sodass du jetzt nur noch 94,93 Euro zahlen musst.

