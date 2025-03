Ultra-Powerbank von Anker 40% günstiger – die Deals des Tages!

Ob für die Reserve an Oral-B-Bürstenköpfen oder den Alltag im Sinne eines neuen Tablets – die neuen Tages-Deals am Donnerstag (13. März) haben es in sich. Unser Highlight ist aber ein Beamer, der nur noch 60 Euro kostet und eine Powerbank, die keine Fragen offenlässt.

Die besten Amazon-Deals am Donnerstag

Beamer sind längst keine 1.000-Euro-Produkte mehr – zumindest die für den schnellen Einsatz zu Hause nicht mehr. Das zeigt das Angebot zum Mini-4K-Beamer von Magcubic . Der kostet 89,99 Euro – du kannst aber einen 30-Euro-Coupon anklicken und damit den Preis auf unter 60 Euro drücken. Hier geht’s zum Angebot.



. Der kostet 89,99 Euro – du kannst aber einen 30-Euro-Coupon anklicken und damit den Preis auf unter 60 Euro drücken. Hier geht’s zum Angebot. Gerade gibt es ein Android-Tablet von Lenovo zum echten Alltagspreis. Für 145 Euro verkauft Amazon das Tab M11 mit 11-Zoll-Display, 128 GB Speicher und Android 14. Cool: Mit dabei ist auch ein Eingabestift, mit dem so manche Tätigkeit auf dem Tablet einfacher vonstatten geht. Generell ist das Gerät ein praktischer Alltags-Helfer, der als Nachschlagewerk im Wohnzimmer, Streaming-Fläche im Schlafzimmer, Rezeptebuch in der Küche oder als Smart-Home-Steuerzentrale in der ganzen Wohnung taugt. Achtung: Das Angebot ist Stand Donnerstag (13.3., 8:45) schon zu 87% vergriffen. Hier geht’s zum Angebot.

Eine Powerbank braucht irgendwann mal jeder. Aber diese hier ist anders. Die Anker PowerCore 24K Powerbank ist ein brutal starker externer Akku mit 140 Watt Leistung, 24.000 mAh Kapazität. Das reicht, um Notebooks, Smartphones, Kopfhörer und Co. unterwegs teilweise mehrere Tage versorgen zu können. So ist sie nicht vergleichbar mit 20-Euro-Powerbanks. Und trotzdem ist der 40-Prozent-Rabatt beachtlich. Die fette, aber kompakte Anker-Powerbank mit Display und Co. kostet 89,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Oral-B-Freunde, aufgepasst. Wer eine Oral-B-iO-Zahnbürste hat, bekommt jetzt mal wieder neue Bürstenaufsätze für deutlich unter 6 Euro pro Stück. Bei Amazon ist der 10er-Pack Oral-B iO „Ultimative Reinigung“ heruntergesetzt und für 52,99 Euro zu haben. Eine Bürste kostet somit rund 5,30 Euro. Bei regelmäßigem Wechseln kommst du mit dem 10er-Pack aber lange aus. Hier geht’s zum Angebot.

Morgen gibt es neue Deals

Na, war etwas für dich dabei? Wir hoffen natürlich ja! Falls nicht: keine Sorge. In unserer Deal-Rubrik von inside digital liefern wir dir weitere spannende Angebote. Klick dich also gerne mal rein.

