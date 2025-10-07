Amazon läuft heiß: Die Deals des Tages am Prime Day (07.10.)

Der Schnäppchenmarathon beginnt, und wer sich nicht durch die unzähligen Angebote des Versandriesen klicken möchte, kann direkt mal einen Blick in unsere Liste der Amazon-Deals des Tages werfen. Los geht's!
Deals vom Dienstag
Die Prime Days haben begonnen! Heute (07.10.) und morgen (08.10.) schmeißt Amazon mit jeder Menge Rabatten um sich. In diesem Artikel findest du eine kleine Auswahl unserer Favoriten, hier kommen die Amazon-Deals des Tages!

Prime Day 2025: Diese 8 Angebote überraschen – Mit Samsung-Handy, Bosch-Geräten & mehr

Dienstags-Angebote bei Amazon: Das ist unsere Auswahl

  • Die heutigen Amazon-Deals starten mit diesem Handwerkerkoffer von Bosch. Er bietet genug Stauraum für all deine Werkzeuge, sodass deine Garage oder Werkstatt immer ordentlich ist. Der Koffer ist mit bis zu 100 kg belastbar. Heute zahlst du nur 36,99 Euro statt 64,97 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Der Ninja Crispi Airfryer rutscht ebenfalls ordentlich im Preis von 179,99 Euro auf 139,99 Euro. Die Heißluftfritteuse hat ein Fassungsvermögen von 3,8 Litern und dank des Behälters aus Glas kannst du den Garzustand deines Gerichts immer genau verfolgen. Hier geht’s zum Angebot.
  • Diese elektrische Fahrradpumpe von Bosch bekommst du zum heutigen Dienstag ebenfalls schon zum halben Preis. Sie funktioniert wie ein Minikompressor und pumpt dir so im Nu Autoreifen, Fahrradreifen oder Bälle auf. Sie kommt mit drei verschiedenen Adaptern daher. Für 39,99 Euro statt 77,69 Euro gehört sie dir. Hier geht’s zum Angebot.
  • Und noch ein Angebot für Lego-Fans: Das Herr der Ringe: Bruchtal-Bauset (10316) ist 20 Prozent günstiger als sonst. Statt 499,99 Euro kostet es dich jetzt 398 Euro. Es besteht aus 6.167 Teilen und enthält 15 Minifiguren aus den Filmen. Hier geht’s zum Angebot.

Weitere coole Deals warten schon

Heute hat dich nichts interessiert? Keine Sorge, wir suchen dir auch morgen wieder brandaktuelle Deals von Amazon heraus. Um dir die Wartezeit zu verkürzen, kannst du auch gerne hier einmal durch unsere anderen Deals stöbern.

    Sehr gute Auswahl.

