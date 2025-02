Amazon-Angebote am Dienstag: Praktische Gadgets & Technik zum Sparpreis

Die neue Woche ist in vollem Gange und Amazon hält wieder spannende Tagesangebote für dich bereit! Heute kannst du dir hochwertige Kopfhörer, praktische Touchscreen-Handschuhe für die kalten Tage und eine stylishe Smartwatch zu reduzierten Preisen sichern. Falls du also auf der Suche nach einem Technik-Schnäppchen bist oder dir den Alltag mit cleveren Gadgets erleichtern willst, lohnt sich ein Blick in die heutige Liste.

Diese Schnäppchen gibt es heute bei Amazon

Die Amazfit Smartwatch GTR 3 Pro ist mit über 150 verschiedenen Sportmodi ausgestattet. Sie misst deine Herzfrequenz und gibt dir eine Auskunft über deinen Trainingseffekt. Außerdem kannst du hier auch Anrufe empfangen sowie die Musik auf deinem Smartphone steuern. Statt 139,90 Euro zahlst du für das Modell mit braunem Leder nur 109,90 Euro.

Mit diesen Touchscreen-Handschuhen kannst du draußen im Freien problemlos dein Handy benutzen, ganz ohne kalte Hände. Du kannst also Nachrichten tippen oder Fotos schießen, ohne dass du die Handschuhe ausziehen müsstest. Es gibt sie in zwei verschiedenen Größen, bei Amazon findest du eine Größentabelle, sodass du die für dich richtigen Maße wählen kannst. Die Größe M kostet dich 13,29 Euro (-22 Prozent) und L kostet 13,59 Euro (-32 Prozent).

Mit dieser Überwachungskamera für den Innenraum von eufy hast du immer alles im Blick. Sie ist mit einer 2K-Linse ausgestattet und kann dank der 360-Grad-Funktion den kompletten Raum abdecken. Die Kamera erkennt außerdem Personen und verfolgt diese, sodass dir absolut nichts mehr entgeht. Statt 44,99 Euro kostet sie jetzt nur noch 31,99 Euro. Du sparst dir damit 29 Prozent.

Heute haben wir auch wieder ein Kopfhörer-Schnäppchen für dich auf Lager: Die Buds Pro 2 von CMF by Nothing. Sie bieten dir eine aktive Geräuschunterdrückung und der Akku hält mit einer einzigen Ladung bis zu zehn Stunden. Sechs Mikrofone sorgen dafür, dass du beim Telefonieren immer gut zu verstehen bist. Statt 59 Euro zahlst du bei Amazon jetzt 49 Euro.

Weitere coole Deals warten schon

Heute hat dich nichts interessiert? Keine Sorge, wir suchen dir auch morgen wieder brandaktuelle Deals von Amazon heraus. Um dir die Wartezeit zu verkürzen, kannst du auch gerne hier einmal durch unsere anderen Deals stöbern.

→ Zu den besten Deals am Mittwoch

← Zu den besten Deals am Montag