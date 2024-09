Deal-Dienstag bei Amazon: Das gibt es heute im Angebot

Herzlich willkommen an alle, die unseren Deal-Artikel vom Montag gelesen haben und sich jetzt über die Schnäppchen vom Dienstag informieren möchten. Falls du neu dazu gestoßen bist, folgt eine kleine Erklärung. In unserer Amazon-Deal-des-Tages Artikelreihe halten wir dich über die täglichen Angebote von Amazon auf dem Laufenden. Also, lehne dich zurück und genieß die Schnäppchen, die der Dienstag zu bieten hat.

Amazon-Angebote vom Dienstag

Der De’Longhi Magnifica S Kaffeevollautomat. Für 249,99 Euro statt 399 Euro kann der Bestseller Nr. 1 dir gehören. Die Maschine mahlt die Kaffeebohnen frisch vor dem Aufbrühen, sodass jede Tasse Kaffee zu einem echten Genuss wird. Dank der integrierten Milchschaumdüse kannst du dir nach Belieben Cappuccino und Latte macchiato zubereiten.

Diese zwei Außenkameras der Amazon Eigenmarke Ring. Für 119,99 statt 199,98 Euro hast du immer alles im Blick. Die Kameras sind witterungsbeständig und verfügen über eine Nachtsichtfunktion. Dabei filmt sie alles in 1080p-HD-Video Qualität. Über eine Gegensprechfunktion kannst du auch mit deinen Gästen reden.

Der BEIBYE Hartschalenkoffer mit Zwillingsrollen. Du fliegst noch in den Urlaub? Dann schnapp dir den 55 x39 x 24 cm großen 45 Liter Koffer für 39,90 Euro statt 54,90 Euro. Er ist mit allem ausgestattet, was ein guter Koffer braucht. Außerdem ist er in wirklich vielen Farben erhältlich, sodass du ihn auf dem Gepäckband direkt erkennst.

Diese Bluetooth-Kopfhörer für nur 22,99 Euro statt 99,99 Euro. Mit einer Akkuladung sollst du bis zu sechs Stunden Musik hören können. Zudem sind sie nach IP7 wasserdicht und haben eine Übertragungsweite von bis zu 15 Metern. Bei der Auswahl stehen dir eine ganze Menge außergewöhnlicher Farben zur Auswahl und für den Preis machst du definitiv nichts verkehrt.

Taugt dir alles nicht? Dann freu dich doch einfach schon mal auf die Deals von morgen. Um dir die Wartezeit zu verkürzen, kannst du auch gerne hier einmal durch unsere Deals stöbern.