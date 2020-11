Amazon "Black Friday": iRobot Roomba & Smart Home zum Top-Preis

Top-Angebot am Sonntag aus der Technik-Welt: Amazon setzt an diesem Sonntag voll auf das saubere und smarte Zuhause. Ein Hintergedanke wohl: In diesem Winter werden wir so viel zu Hause sein (müssen) wie noch nie. Und da soll es zu Hause gemütlich sein.

Zu gemütlich gehört sauber. Am besten, ohne, dass du etwas du machen musst. Dase ermöglicht dir der Premium-Staubsauer-Roboter Roomba i7 von iRobot. Der Preis von 487,39 Euro gehört zu den besten Angeboten der vergangenen Wochen.

Natürlich spielt im Winter auch Wärme eine Rolle. Was gibt es schöneres, als morgens in ein warmes Bad zu gehen? Damit die Heizung nicht die ganze Nacht durchläuft, kannst du ein Smart Home-System nutzen. Gleich zwei Systeme hat Amazon heute im Angebot. Das tado-System konzentriert sich vor allem – aber nicht nur – auf deine Heizung und die passende Temperatur.

Von Homematic IP gibt es verschiedene Startersets, die sich je nach deinen Wünschen mit der Steuerung der elektrischen Jalousien, der Heizung oder smarter Steckdosen beschäftigen. Die jeweils anderen Komponenten kannst du natürlich später ergänzen.

Weitere Top-Deals am Sonntag hier in aller Kürze zusammengefasst:

Nachfolgend noch einige Dauer-Deals, die Amazon während der aktuellen Black-Friday-Aktion anbietet.

Advent, Advent: Adventskalender im Angebot

Wo Black Friday draufsteht, ist auch Weihnachten nicht weit. Tatsächlich sind bei der Aktion auch schon einige originelle Adventskalender im Angebot. So zum Beispiel der Spirituosen-Adventskalender für 79,99 Euro, der 24 kleine Probierfläschchen vom „Absolut Vodka“ bis zum „Z44 Gin“ in sich verpackt. Einer der Bestseller des Jahres ist der günstige und Rätselspaß versprechende Kalender von Escape Rooms für 12,99 Euro. Klassisch-schokoladig wird es mit Lindt für 17,99 Euro, Küchenfreunde erfreuen sich am Gewürzkalender mit 24 teils exotischen Überraschungen (69,99 Euro). Der hochwertige 19grams Kaffee-Adventskalender „Espresso“ mit ganzen Bohnen kostet 80 Euro und wird noch rechtzeitig vor dem Dezember versendet. Viele weitere beliebte Adventskalender sind mittlerweile ausverkauft.

→ Lesetipp: 10 Adventskalender-Tipps für 2020

Größtes Lego Technic Modell für Weihnachten

Ein echter Weihnachtstipp ist der Liebherr-Bagger-Bausatz von Lego Technic. Das bislang größte Modell des Lego-Ablegers für Erwachsene kostet im Angebot 314 Euro. Immer noch nicht ganz billig. Das Modell mit über 4.100 Teilen, einer 700-Seiten-Bauanleitung und der Möglichkeit der Control+-App-Steuerung, kostet eigentlich rund 440 Euro. Der Rabatt beträgt somit fast 28 Prozent – ab 30 Prozent sprechen Insider von echten Schnäppchen (noch mehr Lego-Technic-Deals hier). Wir sind also nah dran

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.