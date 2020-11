Top-Deal am heutigen Tag ist ein Microsoft Surface Laptop 3. Zusammen mit einer passenden Maus landet der mobile Computer für 878 Euro im Warenkorb. Aber was steckt drin? Das 13,5-Zoll-Notebook kostet normalerweise 1.000 Euro (ohne Maus) und bietet in der angebotenen Ausführung einen i5-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB SSD-Speicher. Gerade für den mobilen Einsatz ist dieses Paket prädestiniert. Aber dank vielseitiger Möglichkeiten ist es auch ein Tipp für Hybrid-Arbeitsmodelle, also solche, die teilweise im Büro und im Homeoffice arbeiten.

Ebenfalls ein explizit guter Deal: Das Xiaomi Redmi Note 9 Pro für 199,90 Euro. Das Tagesangebot gilt nur von Dienstag bis Mittwoch und umfasst eines der besten Smartphones der Unter-300-Euro-Klasse – das durch den Deal sogar in die U200-Euro-Riege rutscht. Bei uns in der Datenbank ist das Handy eines der beliebtesten Mittelklasse-Modelle.

Weitere Top-Deals am Dienstag – mit Samsung– und Huawei-Smartphones – hier in aller Kürze zusammengefasst:

Nachfolgend noch einige Dauer-Deals, die Amazon während der aktuellen Black-Friday-Aktion anbietet.

Fitnesstracker von Fitbit und Huawei

In den Tagesangeboten vom Dienstag finden sich einige Fitnesstracker wieder. In der Huawei-Aktion gibt es das Huawei Band 4 Pro für 44 Euro. Der Ursprungspreis des Sportarmbandes liegt bei 79 Euro. Das kleine Gerät mit 0,95 Zoll großem OLED-Farbdisplay ist ein Allrounder. Das Band 4 Pro trackt Aktivität, Schlaf, ist für Schwimmer und Allwetter-Trainierende wasserdicht und verfügt über ein eigenes, eingebautes GPS. So kann das Gerät Navigationsdaten auch ohne verbundenes Smartphone erheben.

→ Zum Angebot des Huawei Band 4 Pro

Ebenfalls im Angebot: Der Fitnesstracker Fitbit Inspire HR für 56 Euro. Hier wirbt der Hersteller mit bis zu 5 Tagen Akkulaufzeit und ebenfalls einem vollumfänglichen Alltagstracking für optimale Fitness-Verfassung. GPS ist hier aber nicht eingebaut.

SodaStream mit Glasflaschen

SodaStream erlebt dank Glasflaschen schon seit Jahren ein Revival. Bei Amazon steht auch heute noch ein Starter-Set zur Auswahl. Dieses beinhaltet Glaskaraffen, Trinkgläser, ein Kohlensäure-Kartusche und das Herzstück – der Wassersprudler selbst.

→ SodaStream mit CO2-Zylinder, 2 Glaskaraffen, 2 Trinkgläsern + Sirupproben – 90,99 Euro

Advent, Advent: Adventskalender im Angebot

Wo Black Friday draufsteht, ist auch Weihnachten nicht weit. Tatsächlich sind bei der Aktion auch schon einige originelle Adventskalender im Angebot. So zum Beispiel der Spirituosen-Adventskalender für 79,99 Euro, der 24 kleine Probierfläschchen vom „Absolut Vodka“ bis zum „Z44 Gin“ in sich verpackt. Einer der Bestseller des Jahres ist der günstige und Rätselspaß versprechende Kalender von Escape Rooms für 12,99 Euro. Klassisch-schokoladig wird es mit Lindt für 17,99 Euro, Küchenfreunde erfreuen sich am Gewürzkalender mit 24 teils exotischen Überraschungen (69,99 Euro). Der hochwertige 19grams Kaffee-Adventskalender „Espresso“ mit ganzen Bohnen kostet 80 Euro und wird noch rechtzeitig vor dem Dezember versendet. Viele weitere beliebte Adventskalender sind mittlerweile ausverkauft.

→ Lesetipp: 10 Adventskalender-Tipps für 2020

Größtes Lego Technic Modell für Weihnachten

Ein echter Weihnachtstipp ist der Liebherr-Bagger-Bausatz von Lego Technic. Das bislang größte Modell des Lego-Ablegers für Erwachsene kostet im Angebot 299,99 Euro. Immer noch nicht ganz billig. Das Modell mit über 4.100 Teilen, einer 700-Seiten-Bauanleitung und der Möglichkeit der Control+-App-Steuerung, kostet eigentlich rund 440 Euro. Der Rabatt beträgt somit fast 32 Prozent – ab 30 Prozent sprechen Insider von echten Schnäppchen (noch mehr Lego-Technic-Deals hier).

