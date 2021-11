Amazon Black Friday 2021: Apple-Zubehör und Logitech-Bestseller zu Top-Preisen

Apple ist beim Black Friday außen vor? Was für neue iPhones (zumindest ohne Vertrag) gelten mag, ist nicht bei allen Produkten der Fall. So nimmt Amazon einige beliebte Apple-Accessoires ins Black-Friday-Angebot auf.

Apple Pencils im Angebot

Der Apple Pencil ist in beiden Generationen jetzt deutlich günstiger als sonst. Für die meisten Basis-iPads reicht der Pencil der ersten Generation; neuere iPads und auch die iPad-Pro-Modelle sind nur mit dem Pencil der zweiten Generation kompatibel. Bei Amazon kostet der erste Apple Eingabestift jetzt nur noch 79,90 Euro. Der Apple Pencil 2 ist für 114,90 Euro im Angebot.

Neben den Eingabestiften gibt es auch noch weiteres iPad- und MacBook-Zubehör zu Sonderpreisen. Die Apple Magic Mouse kostet nun 59,90 Euro – ein Rabatt um 24 Prozent. Das Magic Keyboard (ohne Nummernblock) ist für 79 Euro im Angebot, was einem Nachlass um 20 Euro entspricht.

PC-Mäuse: Logitech-Zubehör günstiger

Auf der Suche nach einer neuen Maus fürs Homeoffice? Während Apple-User auf die Magic Mouse (siehe oben) schwören dürften, sind für viele andere Nutzer die Produkte von Logitech interessant. Zwei Mäuse sind hier derzeit besonders im Fokus. Der „Alleskönner“ Logitech M705 Marathon ist aktuell für rund 28 Euro im Angebot.

Einige Möglichkeiten mehr zum teureren Preis bietet die Logitech MX Master, die von knapp 90 auf nun 58,99 Euro sinkt. Im Direktvergleich bietet die MX Master beispielsweise zusätzliche Scrollräder an der Seite, während die M705 das klassische Maus-Modell von Logitech mit einem zentralen Scrollrad sowie seitlich konfigurierbaren Tasten darstellt.

SodaStream-Set mit Glasflaschen für 70 Euro

Der SodaStream erlebt seit einigen Jahren, seitdem es den Wassersprudler auch mit Glasflaschen gibt, ein Revival. Der Glasflaschen-Sprudler SodaStream Crystal 2.0 ist mit Kohlensäure-Kartusche und zwei Glas-Karaffen deutlich reduziert. Der Einstiegspreis des Sets lag einst bei 160 Euro, oft war das Paket aber schon für um die 100 oder gar 90 Euro erhältlich. Amazon zieht hiervon jetzt nochmals einiges ab und bietet den SodaStream „Titan-Pack“ für 69,99 Euro an.

Sodastream Crystal Wassersprudler

Amazon Echo Dot mit LED-Uhr zum Black-Friday-Preis

Auch eigene Geräte nimmt Amazon in die Black-Friday-Deals mit auf. Unter anderem mit dabei: Der Smart Speaker Echo Dot (4. Generation) mit Uhr. Der kleine runde Lautsprecher ist ein Multitalent und dank der eingelassenen LED-Uhr auch ohne smarte Funktionen praktisch und generell ein Hingucker. Auch die Soundqualität ist im Vergleich zu den Vorgängern deutlich verbessert (Testbericht zum Echo Dot 4 lesen).

Amazon reduziert den einst 70 Euro teuren Smart Speaker jetzt deutlich und bietet ihn während der aktuellen Aktion für 39,99 Euro an. Ein Rabatt von 30 Euro beziehungsweise 43 Prozent. Ein anderes Amazon-Gerät ist allerdings noch mehr reduziert.

Fire TV Stick 4K fast 60 Prozent günstiger

Der Amazon Fire TV Stick 4K war in seiner Markt-Geschichte noch nie günstiger als jetzt. Um satten 58 Prozent ist der Stick, der deinen Fernseher um smarte Funktionen, Apps und die komplette Amazon-Welt erweitert, reduziert. Das heißt: Der Preis-Sinkflug landet bei 24,99 Euro. Ein echter Knaller-Preis für den HDMI-Stick.

Übrigens: Auch weitere TV-Sticks und Fire-Gadgets sind bei Amazon günstiger. So auch der neue Fire TV Stick 4K, der nunmehr 36,99 Euro kostet (43 Prozent Rabatt) und im Vergleich zum normalen 4K-Stick auch WiFi 6 unterstützt (Testbericht lesen). Bei den Fire TV Sticks ist außerdem stets eine Alexa-Sprachfernbedienung mit dabei.

Philips Hue 4er-Set für 120 Euro bei Amazon

Nutzer der smarten Beleuchtung von Philips Hue können ihr System mit dem Amazon-Angebot preisgünstig erweitern. Der Online-Händler reduziert den 4er-Pack mit E27-Lampen des Typs „White & Color“ (60W, 800 Lumen) von 180 auf rund 120 Euro. Die Einzellampe kostet rechnerisch also 30 Euro.

Bist du auf der Suche nach einem Hue-Starterset mit der Steuereinheit Philips Hue Bridge, gibt es bei MediaMarkt derzeit ein interessantes, weil günstiges Angebot für 99 Euro. Weitere Black-Friday-Angebote von MediaMarkt haben wir in diesem Artikel für dich unter die Lupe genommen.

Viererpack von Philips Hue – jetzt bei Amazon im Angebot.

Amazon Black Friday: PlayStation Plus — 12 Monats-Abo für 40 Euro

Um 20 Euro günstiger wird jetzt das Gaming-Jahresabo von Sony. PS Plus für 12 Monate gibt es bei Amazon für 39,99. Der Normalpreis liegt bei rund 60 Euro. Das Sony-Abo ist essenziell für PlayStation-Zocker, die im Multiplayer-Modi online spielen wollen. Generell gibt es für PlayStation-Plus-Nutzer im PlayStation-Store Sonderrabatte, du kannst Cloud-Speicher für Spielstände nutzen und so etwa den Konsolenwechsel von der PS4 auf die PS5 leichter vollziehen.

Last but not least gibt es für PS-Plus-Mitglieder monatlich zwei Gratis-Spiele, oft richtige Blockbuster, die kostenlos heruntergeladen werden können und dann dauerhaft gespielt werden können. Insbesondere dadurch lohnt sich das PS-Plus-Abo – gerade, wenn es günstiger ist.