Amazon: Beliebte Tefal Jamie Oliver Pfannen gab’s nie günstiger

Tefal zählt in Sachen Küchengeräten und Zubehör sicherlich zu den beliebtesten Marken in Deutschland. Wer sich die Produkte des Herstellers zum kleinen Preis sichern möchte, muss aktuell bei Amazon vorbeischauen. Hier gibt’s etwa verschiedene OptiGrill-Modelle deutlich günstiger. Mindestens ebenso spannend sind die Angebote rund um die beliebten Jamie Oliver Pfannen von Tefal – die gibt’s aktuell nämlich sogar zu absoluten Tiefstpreisen! So kostet beispielsweise die Bratpfanne mit 24 cm Durchmesser dank eines Rabatts von 70 Prozent nur noch 42,90 Euro. Die ganz kleine Version mit 20 cm Durchmesser ist sogar für unter 30 Euro zu haben. Allerdings nur für Prime-Kunden. Einige der Angebote, die gestern nur für zahlende Amazon-Nutzer freigeschaltet waren, gelten heute, am zweiten Prime Day, übrigens für alle gleichermaßen.

Das zeichnet die Jamie Oliver Pfannen aus

Doch was macht die beliebten Jamie Oliver Pfannen überhaupt besonders? Abgesehen von dem edlen Design, welches optimal fürs Servieren geeignet ist, verfügen die Pfannen über einige nützliche Komfortfunktionen. Allen voran die Antihaftversiegelung mit Titanverstärkung ist ein grandioser Alltagshelfer. Hierdurch wird dir die Reinigung nämlich enorm erleichtern. Gleichzeitig ist die Versiegelung selbstverständlich frei von PFOA, Blei und Kadmium.

Ein weiterer cooler Vorteil ist das Thermo-Signal. Dieses färbt sich einheitlich dunkelrot, sobald die Pfanne vorgewärmt und bratbereit ist. Verbranntes Öl gehört somit der Vergangenheit an. Abgerundet wird die hohe Qualität der Edelstahl-Produkte von der Vielseitigkeit: Die Tefal Pfannen sind für alle Herdarten geeignet, inklusive Induktion. Außerdem sind die Küchenhelfer sogar bis zu 210 °C ofenfest.

Bis zu 73 Prozent Rabatt: Verschiedene Pfanne zu Tiefstpreisen

Bei Amazon gibt’s die Jamie Oliver Cook’s Classic Bratpfanne in 24 cm aktuell satte 70 Prozent billiger: Dadurch stehen für Prime-Mitglieder schlussendlich nur noch 42,90 Euro auf der Rechnung. Der aktuelle Top-Preis für den Bräter.

→ Jamie Oliver Cook’s Classic Bratpfanne 24 cm für 42,90 Euro

Einen ganz besonderen Küchenhelfer bekommst du mit der rechteckigen Aluguss Grillpfanne aus der Jamie Oliver Serie. Hiermit holst du dir auch in den kühlen Wintermonaten ein bisschen BBQ-Feeling in deine Küche: Die gerillte Bratfläche liefert dir nämlich die beliebten Grillstreifen. Über den Schüttrand kannst du zudem problemlos den Bratsaft ausgießen. Die coolen Komfortfunktionen rund um den Thermo-Spot nutzt du hier natürlich ebenso. Besonders krass: Während die Grillpfanne bei Amazon aktuell nur noch 74,99 Euro kostet, zahlst du bei der Konkurrenz im Netz über 100 Euro für den Bräter!

→ Tefal Jamie Oliver Grillpfanne für 74,99 Euro

Wer gerne asiatisch kocht, kann sich außerdem eine Wokpfanne mit 30 cm Durchmesser ganze 64 Prozent günstiger sichern. Dadurch zahlst du aktuell nur noch 59,99 Euro für das Tefal-Produkt, welches sich durch eine extratiefe Pfannenform auszeichnet. Hierbei handelt es sich übrigens um einen Prime Day Deal, exklusiv für Abonnenten des Services.

→ Jamie Oliver Cook`s Classic Wokpfanne für 59,99 Euro

Noch mehr Sparpotenzial: Spannende Tefal Sets

Wenn du dir hingegen gleich mehrere Pfannen holen möchtest, solltest du einen Blick auf diese Tefal Pfannen-Sets werfen. So kosten zwei Bräter der Jamie Oliver Reihe in den Größen 20 und 24 cm für Prime-Mitglieder gemeinsam nur 69,90 Euro. On top bekommst du zusätzlich noch ein cooles Rezeptheft des berühmten Kochs gratis dazu.

→ Tefal Jamie Oliver Cook´s Direct On 2-teiliges Bratpfannen-Set für 69,90 Euro

Darf’s noch eine Pfanne mehr sein? Dann sicher dir für 94,99 Euro gleich drei der Küchenhelfer in den Größen 20, 24 und 28 cm. Hierbei handelt es sich nicht nur um den aktuellen Bestpreis im Netz – das Set war zuvor sogar noch nie billiger!

→ Tefal Jamie Oliver Cook´s Direct On 3-teiliges Bratpfannen-Set für 94,99 Euro