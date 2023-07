Amazon eins ausgewischt: Hier ist die Konkurrenz deutlich günstiger

Wer heute auf der Suche nach Schnäppchen im Netz ist, hat den Amazon Prime Day im Visier (hier findest du die besten Angebote). Aber es lohnt sich auch, einmal links oder rechst zu schauen, was die Konkurrenz so treibt. Zum Beispiel MediaMarkt. Dessen neue Angebote stehen nämlich explizit in Opposition zu Amazon unter dem Motto „Prime Day Konter“! Weiter unten im Artikel schauen wir außerdem, welche Händler sonst noch mit Gegen-Aktionen in die Schnäppchenjagd einsteigen.

Prime Day Konter? So will MediaMarkt Amazon übertrumpfen

Das Prinzip zum Prime Day ist bei MediaMarkt durchaus ähnlich. Allerdings gibt es bei MediaMarkt einen entscheidenden Unterschied, der sich für dich lohnen kann. Während Amazons Prime-Abo kostenpflichtig ist, kannst du dem Programm „myMediaMarkt“ kostenlos beitreten und somit von den für diese Kundengruppe exklusiven Deals profitieren.

Diese Deals sind richtig gut – Einschränkung fällt weg

Ab Dienstagmittag soll aber auch diese Einschränkung wegfallen. Dann gelten die MediaMarkt-Deals für alle. Damit wird die MediaMarkt-Aktion noch einmal besser, als sie bisher schon war.

→ Hier gelangst du direkt zu allen Angeboten

JBL Charge 4 unter 100 Euro

Ein neuer und leistungsstarker Bluetooth-Speaker gefällig? Zu den besten und beliebtesten dieser Art zählt der JBL Charge 4. Der rund designte Lautsprecher mit ausdauerndem Akku und starker Bass-Klang-Balance rutscht bei MediaMarkt auf 99 Euro und wird damit zum echten Schnäppchen-Tipp.

Kopfhörer-Tipp! Die besten 150-Euro-Over-Ears kosten nur noch 100 Euro

In unserem Test der Soundcore Space Q45 wurden die Over-Ear-Kopfhörer als „die besten ANC-Kopfhörer für unter 150 Euro“ betitelt. Nun dürften sie für MediaMarkt-Kunden die besten für einen Hunderter sein. Denn dank der Aktion rutschen sie auf den Bestpreis von nunmehr 99 Euro. Die Qualität in Sachen Klang, Handling und Tragekomfort bleibt jedoch. Bei Amazon zahlst du für das Modell auch als Prime-Kunde 5 Euro mehr.

Samsung-Fernseher: Riesengroß und richtig günstig

Aus der nagelneuen 2023er-Reihe gibt es schon einen Samsung-Fernseher mit deutlichem Rabatt. Und was das für ein Fernseher ist: MediaMarkt verkauft den Samsung GU75CU7179 LED TV für 999 Euro statt rund 1.400 Euro (UVP). Besonders an dem TV ist seine Größe. Mit 75 Zoll (189 Zentimetern) in der Diagonale, solltest du vor dem Kauf schauen, ob er wirklich bei dir reinpasst. Hinzu kommt eine gute Ausstattung inklusive HDMI 2.1, 4K-Auflösung und HDR10+. Die 999 Euro sind Bestpreis – sowohl aktuell als auch historisch. Amazon verlangt hier derweil 50 Euro mehr.

Ein weiteres Fernseher-Schnäppchen für 400 Euro haben wir hier gefunden. Außerdem gibt es auch für alle, die auf der Suche nach OLED-Technik sind, einen Testsieger-TV zum halben Preis.

Perfekt fürs Home-Office: Monitor für 99 Euro

Willst du dein Home-Office aufwerten und brauchst dafür einen neuen Monitor, ist dieser Deal womöglich genau richtig. Ein Lenovo-Modell mit 24 Zoll und FullHD gibt’s für unter 100 Euro. Bei Amazon musst du 115 Euro zahlen und bist damit deutlich teurer unterwegs.

Wenn für dich nichts dabei ist, kannst du auch einen Blick auf die Aktionsseite von MediaMarkt werfen. Bedenke: richtig gut werden die Preise dort erst, wenn du als Kunde eingeloggt bist.

Prime Day Alternativen: Diese Konter-Aktionen sind noch besser

Herausragend gut ist etwa der – womöglich ungewollte – Prime-Day-Konter von Freenet. Hier gibt es nicht nur einen konkurrenzlosen Tarif (15 GB für 7,99 Euro), sondern vor allem ein Handy-Angebot ohne Vertrag. Das Samsung Galaxy A54 ist hier nämlich satte 30 Euro günstiger als in dem von Amazon groß beworbenen Prime Day Deal.

Prime-Konter gibt es auch von Huawei: hier gibt es etwa den Laptop MateBook D15 (i7) zum Preis von 799 Euro. Damit liegt der Hersteller im eigenen Shop satte 100 Euro unter dem Preis von Amazon.

„Rein zufällig“ hat auch der deutsche Hersteller Vorwerk in dieser Woche, also zeitgleich mit dem Prime Day eine eigene Angebotsaktion, die „Kobold summer week“ gestartet. Hier werfen wir einen Blick auf die Top-Angebote. Mit dabei sind Akku-Staubsauger, Saugroboter und weitere Produkte der Wuppertaler Kultmarke.