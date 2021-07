Amazon-Angebote: Samsung-TV ab 400 Euro, iPads in Vollausstattung 19 Prozent günstiger

Rund drei Wochen nach dem Prime Day kommt Amazon wieder aus der Deckung und bewirbt einige hochklassige Tagesangebote. Wir schauen, wie gut die Schnäppchen wirklich sind. Besonders hervorstechend sind die Deals zu Samsung und Apple.

iPads und iMacs mit bis zu 32 Prozent Rabatt

In den Apple-Angeboten liegt der Fokus auf Tablets und All-in-One-PCs, also iPads und iMacs. Außerdem ist ein MacBook im Angebot. Dabei greift der Händler jeweils in die oberen Regale. Reduziert sind vorwiegend iPad-Pro-Modelle, das MacBook Pro von 2019 (i7-Prozessor) und auch die beiden iMacs im Angebot sind technisch eher oberklassig. Den größten Rabatt gibt’s mit 32 Prozent beim iMac (21,5 Zoll, 256 GB, i5), der bei Amazon 1.112 Euro kostet. Unser Angebots-Tipp ist aber jener zum 11 Zoll großen iPad Pro: Das kostet mit 512 GB Speicher in der „Wifi+ Cellular“-Variante, also mit Mobilfunk, jetzt 1.029 Euro und ist um 19 Prozent reduziert.

Das sind die weiteren Deals der Apple-Aktion:

2019 MacBook Pro (15 Zoll, i7, 16 + 256 GB) – 1.969 Euro

2020 iPad Pro „Wifi + Cellular“ (11 Zoll, 1 TB) – 1.239 Euro

2021 iPad Pro „Wifi + Cellular“ (11 Zoll, 2 TB) – 2.079 Euro

2020 iMac Pro (Xeon W Prozessor, 27 Zoll, 32 GB + 1 TB) – 4.369 Euro

Bei unserem Top-Tipp, dem iPad Pro aus 2020, bietet Amazon den aktuellen Bestpreis – vorbehaltlich einiger Einzel-Angebote auf ebay, die mit dem Label „neuwertig“ noch ein paar Euro drunter liegen. Auch bei den weiteren Angeboten liegt Amazon an der Spitze des Marktes. Beim i5-iMac von 2019 sogar um mehr als 200 Euro. Auch der teure iMac Pro ist, trotz seiner fast 4.500 Euro um fast 500 Euro günstiger als bei der Online-Konkurrenz. Günstiger war der Rechner zudem noch nie seitdem er auf dem Markt ist. Wenn du also einen absoluten High-End-Computer von Apple suchst, hat Amazon jetzt eine „günstige“ Gelegenheit.

Die Apple-Deals sind zwar in den Tagesangeboten von Amazon positioniert, gelten aber länger. Ende der Deals ist, wenn die Produkte ausverkauft sind – oder spätestens am 24. Juli.

Samsung-Fernseher-Sale: 43 Zoll bei Amazon unter 400 Euro

Ebenfalls prominent vertreten in den Amazon-Angeboten sind Samsung-Fernseher. Die Serien „Crystal LED“, „QLED“ und „Neo QLED“ sind mit einigen Modellen im Angebot, außerdem gibt es eine 2.1-Soundbar günstiger. Sie ist das günstigste Produkt und kostet 109 Euro.

Bei den Fernsehern ist der 43-Zoll-TV der Crystal-Serie das preisgünstigste Angebot. Er wandert mit 399 Euro unter die 400-Euro-Marke. Die größte relative Ersparnis gibt es mit 43 Prozent im Vergleich zum Herstellerpreis beim 65-Zöller der LED-Serie (GU65TU6979UXZG), der auf 599 Euro reduziert wird. Die Samsung-Deals gelten noch bis kommende Woche Montag (19. Juli).

→ Lesetipp: Das unterscheide Neo QLED von QLED und OLED

Noch ein Blick auf die weiteren Tagesangebote am 12. Juli: Heute sind unter anderem einige Zubehör-Teile von Anker im Angebot. Vom Netzteil über PC-Mäuse bis hin zur Solar-Powerbank wirst du hier fündig. Ebenfalls im Sale: Ein Akku-Fahrradlicht für 22,39 Euro und Indoor- sowie-Outdoor-Kameras von blink.